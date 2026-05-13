"Konstatovano je da je izvršenje Rješenja o povraćaju u pređašnje stanje, koje je donijela Uprava za zaštitu kulturnih dobra, u nadležnosti te institucije, te da su već preduzete konkretne aktivnosti za sprovođenje istog", saopšteno je iz tog tijela.

Koordinaciono tijelo za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora konstatovalo je da je Uprava za zaštitu kulturnih dobara nadležna za vraćanje plaže ispod hotela kompanije "Carine" u Baošićima u prvobitno stanje, te da se na tome već radi.

Kompanija “Carine” biznismena Čedomira Popovića započela je radove nasipanja i betoniranja plaže ispod njihovog budućeg hotela u Baošićima bez pribavljenih konzervatorskih uslova i saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara - zbog čega je ta institucija sredinom februara naložila hitnu obustavu radova. Uprava je to tražila jer se radovi izvode u UNESCO zaštićenoj zoni područja Kotora i mimo propisanih procedura, dok je na mjestu nekadašnje plaže od 1.500 kvadrata sada nasuta površina od 12.500 kvadrata.

Kako se navodi u saopštenju, ministar bez portfelja i predsjednik Koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora Milutin Butorović, održao je hitan sastanak na temu slučajeva nedozvoljene gradnje u Opštini Herceg Novi, sa posebnim naglaskom na kupalište u Baošićima u vlasništvu kompanije "Carine".

Sastanku su prisustvovali predstavnici ključnih institucija i inspekcija: direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Petra Zdravković, direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Mladen Mikijelj i rukovoditeljka Službe za uređenje i izgradnju morskog dobra u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Miljana Miljanić v. d. generalne direktorice Direktorata za inspekcijski nadzor u Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vesna Bigović načelnica Odjeljenja za poslove procjene uticaja i stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu Svetlana Živković i Marko Medenica, načelnik Službe za opšte, finansijske i ljudske resurse, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine; kao i inspektori inspekcije za kulturna dobra, građevinske inspekcije, inspekcije sigurnosti pomorske plovidbe i Uprave za vode.

Tokom sastanka, prisutni su, iz aspekta svojih nadležnosti i ovlašćenja, iznijeli tok preduzetih radnji i izrečenih mjera u vezi sa evidentiranim slučajevima nedozvoljene gradnje, a poseban fokus diskusije je stavljen na pronalaženje rješenja i uspostavljanja dobre prakse, kroz primjenu zakona i pojačan inspekcijski nadzor, koji bi spriječili ponavljanje sličnih situacija u budućnosti, navodi se u saopštenju.