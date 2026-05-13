Nezavisni poslanik Miodrag Laković, nekadašnji funkcioner Pokreta Evropa sad (PES), poručio je vlastima u šali da nakon što su raskopali zemlju na Veljem brdu u Podgorici, obilježivši tako početak izgradnje stambenog kompleksa, tamo zasade masline.

Vlada je 25. marta ozvaničila početak izgradnje kompleksa Velje brdo, a tada je najavljeno da će izgradnja prvih stambenih zgrada startovati do kraja godine. Međutim, u Preliminarnoj hidrogeološkoj studiji o mogućem uticaju izgradnje naselja Velje brdo na izvorište Mareza, koju je početkom maja objavilo Ministarstvo javnih radova, navodi se da je prije izrade glavnih projekata za objekte budućeg naselja na Veljem brdu, potrebno je izvesti namjenska detaljna hidrogeološka istraživanja, jer taj prostor može imati direktnu vezi sa izvorištem Mareza.

Nakon istraživanja potrebno je uraditi glavni projekat određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta Mareza jer je za očekivati da je područje planom predviđeno za naselje nalazi u drugoj i trećoj zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta, dodaje se u studiji.

Hidrolog Slavko Hrvačević je kazao tada “Vijestima” da bi sada zatražena detaljna hidrogeološka istraživanja terena ovog obima trajala najmanje 15 mjeseci, odnosno da bi konačan pouzdan rezultat mogli imati za najmanje dvije godine. To je samo jedan od brojnih aspekata ovog projekta koji su sporni pojedinim stručnjacima otkako je najavljena gradnja na Veljem brdu.

"Ako biste me nešto poslušali, kao starijeg - kad je već ono raskopano po Veljem brdu, treba posaditi masline i dobro je to", napisao je Laković na mreži Iks.