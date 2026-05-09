Ambasador EU poručio da je napredak vidljiv, ali da su pred Crnom Gorom ključni izazovi i potreba za zajedništvom

Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler poručio je povodom Dana Evrope da se Crna Gora nalazi u završnoj fazi evropskog puta, uz ocjenu da je napredak vidljiv, a cilj članstva u Evropskoj uniji sve bliži, ali da su pred njom i dalje važni izazovi koji zahtijevaju zajedništvo i odlučnost, prenosi RTCG.

„Danas slavimo Dan Evrope, dan koji nas podsjeća kako je jedna jednostavna ideja prije više od 70 godina promijenila naš kontinent: da smo jači zajedno nego podijeljeni. Za Crnu Goru ovaj dan je poseban: vi ne idete ka Evropi, vi se vraćate kući, u evropsku porodicu u kojoj oduvijek pripadate. Danas ste u završnoj fazi tog puta“, istakao je Satler.

On je naglasio da je napredak Crne Gore stvaran i da je cilj evropskog članstva blizu, ali da je najteži dio posla tek pred njom, prenosi CdM.

„Napredak je stvaran, cilj je blizu, ali najteži dio posla je upravo sada: potrebno je zajedništvo, odlučnost i fokus na ono što je zaista važno. Evropska unija ostaje uz vas, kao partner i prijatelj, i uvjeren sam da će ono što danas gradite sjutra biti budućnost vaše djece kao građana Evropske unije. Srećan Dan Evrope“, zaključio je Satler.