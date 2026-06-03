Radović je saopštio da je odbijen predlog optuženog Milana Brajovića da se kao svjedoci saslušaju premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, bivši premijer Dritan Abazović, vrhovna državna tužiteljka Valentina Pavličić i druga lica

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici izreći će 6. jula presudu Stefanu Đukiću i ostalim optuženima koje Specijalno državno tužilaštvo tereti za stvaranje kriminalne organizacije, planiranje više ubistava i pripremanje napada na nosioce pravosudnih i bezbjednosnih funkcija.

Postupak pred vijećem kojim predsjedava sudija Zoran Radović danas je okončan nakon što su optuženi, njihovi branioci i zastupnik oštećenog ostali pri završnim riječima iznesenim 17. marta ove godine, prenose Vijesti.

Radović je saopštio da je odbijen predlog optuženog Milana Brajovića da se kao svjedoci saslušaju premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, bivši premijer Dritan Abazović, vrhovna državna tužiteljka Valentina Pavličić i druga lica.

Pravni zastupnik oštećenog Milivoja Katnića, advokat Ljubomir Raković, ostao je pri ranije datoj završnoj riječi. Sudija je podsjetio da je Raković ranije saopštio da se ne pridružuje završnoj riječi specijalnog tužioca, jer se Katnić nije pridružio krivičnom gonjenju optuženih.

Advokat Milan Kovačević kazao je da sud ne može pokloniti povjerenje iskazu svjedoka Maksuta Beriše, tvrdeći da je njegov iskaz kontradiktoran.

Brajović je sudu dostavio dvije presude evropskih sudova koje se, kako je naveo, odnose na korišćenje komunikacija sa aplikacije SKY ECC kao dokaza, ukazujući da takvi dokazi mogu biti prihvaćeni samo pod određenim uslovima, pišu Vijesti.

Optužnicom su, pored Stefana Đukića i Emila Tuzovića, obuhvaćeni Dušan Dudić, Milan Brajović, Nino Korać, Stefan Mićić, Aleksandar Raičević, Dušan Boljević, Albin R. Salić, Branko D. Pejanović, Haris Tuzović, Goran Milašinović i Bojan Lopičić.

Specijalno državno tužilaštvo tereti grupu, koju policija u svojim evidencijama označava kao barski ogranak škaljarskog kriminalnog klana, da je planirala ubistva tadašnjeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića, njegovog sina Petra Lazovića, penzionisanog glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, suspendovanog specijalnog tužioca Saše Čađenovića i jednog policijskog službenika.

Prema navodima optužnice, meta kriminalne organizacije trebalo je da bude i sutkinja Biljana Uskoković.

Tužilaštvo tvrdi da su kriminalnu organizaciju formirali Đukić i Tuzović radi izvršenja više teških krivičnih djela, uključujući ubistva i teška ubistva na teritoriji Crne Gore.

SDT je ranije saopštio da je cilj organizacije bio da likvidacijama i uticajem na nosioce izvršne i pravosudne vlasti obezbijedi izbjegavanje krivične odgovornosti za njene članove.

Prema tvrdnjama tužilaštva, Đukić je za potrebe predmeta koji se vodi protiv njega navodno obezbijedio milion eura namijenjenih za uticaj na donosioce odluka u pravosuđu i izvršnoj vlasti, kako bi došlo do smjene tužilaca koji vode postupke protiv pripadnika te grupe, prenose Vijesti.

Specijalni tužilac Miroslav Turković ranije je saopštio da komunikacije prikupljene tokom istrage ukazuju na pokušaje ostvarivanja uticaja na političke i državne strukture, što je, prema stavu SDT-a, dio obilježja krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije.