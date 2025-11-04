Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler kazao je da je prva poruka izvještaja Evropske komisije da je ovo bila uspješna godina za EU put Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je na konferenciji za medije povodom predstavljanja izvještaja o napretku Crne Gore ka EU kazao da će naredna godina biti presudna, posebno u vladavini prava, sprovođenju preporuka Venecijanske komisije, jačanja borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala...

Satler je rekao da EU čvrsto stoji uz Crnu Goru sa snažnom podrškom i jasnim očekivanjima, pišu Vijesti.

Satler je rekao da je ovo do sada najbolji izvještaj koji je EK dala o Crnoj Gori.

Istakao je da će 2026. biti važna godina za Crnu Goru.

Premijer Milojko Spajić rekao je da je ovogodišnji izvještaj najpozitivniji do sada i potvrda da se na nacionalnim prioritetima i drugim pitanjima radilo predano.

Istakao je da reformski put nije lak, ali da rezultati dolaze kad postoji jasan cilj.

"Izvještaj ukazuje i na izazove koje moramo riješiti. Preporuke Brisela vidim kao mapu puta za Vladu, Parlament...", kazao je on.

Crnogorski premijer je naglasio da su zatvorena četiri poglavlja od prošlogodišnjeg izvještaja, a u 18 poglavlja EK u izvještaju bilježi napredak.

On je kazao da vizna politika predstavlja primjer kompleksne odluke, koju država mora preduzeti.

Kada je riječ o ekonomiji, rekao je da intenzivno rade na stvaranju poslovnog okruženja i novog ekonomskog identiteta zemlje.

Pohvalio je i ulogu opozicije na putu ka EU.

Spajić je, odgovarajući na pitanja novinara o izboru direktora Javnog servisa koji je notiran u izvještaju, kazao da izvršna vlast nema uticaj na javni servis u tolikom obimu.

"Tu su i sudske instance", ukazao je on, javljaju Vijesti.

O viznoj politici rekao je da predstoji period usklađivanja sa EU u tom dijelu, o čemu će razgovarati sa tim zemljama.

Satler je kazao da se Crne Gora pridružila Konvenciji o zajedničkom transportnom postupku, što je, kako je rekao, drugo veliko postignuće koje se desilo u prethodnom periodu.

On je kazao da je sljedeći veliki korak da Crna Gora ima besplatan roming sa zemljama EU.

“Nikšić je izabran za prijestonicu kulture, a to je treći grad na Zapadnom Balkanu koji je ikada dobio tu titulu”, naglasio je ambasador EU.

Satler je istakao da je dobra vijest da je Crna Gora znatno ostvarila napredak u spremnosti.

"Izvještaj upućuje i na slabosti... Navodi se odlučan korak ka izbornoj reformi... Ostvarili ste međupartijski konsenzus koji je dozvolio da se reforma ostvari”, rekao je Satler.

On je naglasio da postoji još nekoliko stvari koje treba završiti, navodeći da je država prevazišla ustavnu i institucionalnu krizu.

Satler je kazao da izvještaj bilježi dobar napredak u poglavlju 23, dok su u poglavlju 24 ostvareni dobri rezultati.

“Država treba da obezbjedi stabilnost u policiji imenovanjem rukovodilaca u punom mandatu. Zakonodavni i institucionalni okvir je uspostavljen, ali je potreban novi Zakon o zaštitniku ljudkih prava i sloboda. Crna Gora je zadržala punu usklađenost sa spoljnom i bezbjednosnom plitikom EU. Samo nastavite tako”, istakao je Satler, prenose Vijesti.

Istakao je da Crna Gora treba da pronađe rješenja za prevazilaženje otvorenih pitanja sa Hrvatskom.

On je rekao da se nadaju brzom napretku kada je riječ o imenovanju sudija, članova sudskog i tužilačkog savjeta i guvernera Centralne banke.

“Važno je da ne gubite iz vida cilj. Naredna godina je posebno važna za Crnu Goru. Imaćete dva velika samita. To je velika šansa za vas i prilika da pokažete šta možete da donesete na evropskom stolu”, naglasio je Satler.