"Obraćamo vam se svjesni da se nešto slično, tokom naših dugogodišnjih karijera nikada nije dogodilo u Crnoj Gori..."

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glavni urednici nekoliko glasila obratili su se šefu Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johanu Satleru u vezi sa neistinitim optužbama koje povezuju medije sa organizovanim kriminalom.

Obraćanje Satleru Antena M prenijela je integralno:

"Poštovani,

Obraćamo vam se kao grupa medija grubo targetirana u tekstu dnevnog lista i portala Vijesti naslovljenom: „Uređivao državu i medije: Prema tvrdnjama SDT-a, Mijajlović stvorio mrežu za targetiranje neistomišljenika“. U tom se tekstu, ukoliko nijeste imali priliku da ga čitate, iznose podaci iz naredbe o istrazi, koja je, kažu advokati koji su se obavezali na tajnost podataka, tajna.

U tekstu se tvrdi da je biznismen Aleksandar Mijajlović navodno godinama kreirao mrežu medija isključivo kako bi se, „preko odanih novinara i medijskih platformi, obračunavao sa neistomišljenicima iz političkog i bezbjednosnog vrha i crkve, ali i uticao na političko-bezbjednosne prilike u državi“.

Taj medij, pozivajući se na podatke iz Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, navodi da je Mijajlović, od 2018. do 2024. godine, direktno kreirao uređivačku politiku brojnih medija u državi: “Mportala”, “Standarda”, “Pobjede”, “CDM-a”, ali i “Portala ETV”, “Portala Analitika” i “Antene M”, a nekima je navodno davao i upute kako tekstovi treba da izgledaju i koliko treba da se “drže na naslovnim stranama”.

Obraćamo vam se svjesni da se nešto slično, tokom naših dugogodišnjih karijera nikada nije dogodilo u Crnoj Gori. Kao što apsolutno znamo da su na uređivačke politike naših medija uticali jedino osnovni postulati novinarske profesije – istinitost, provjera informacija i pravo javnosti da zna. To bi, u svakoj slobodnoj državi na svijetu, trebalo da bude tako. Mi se danas pitamo da li ta osnovna načela profesije više važe u Crnoj Gori, ako smo došli u situaciju da nas Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odjeljenje uz pomoć jednog medija optužuju da smo uređivanje naših medija prepustili nekom drugom?!

Očekujemo da ćete reagovati na ovakvu grubu i do sada neviđenu zloupotrebu moći kojom se pokušava ućutkati svaki slobodan i kritički glas. Podsjećamo, da su koaliciji na vlasti usta puna demokratije i evropskog puta Crne Gore, pa vas molimo da i njima i nama kažete: da li je država u kojoj se novinarke i novinari, urednice i urednici zastrašuju, prijeti im se privođenjima i hapšenjima i grubo se optužuju da im se uređivačka politika kroji van redakcija, zadovoljava kriterijume civilizovanog demokratskog svijeta?

Još jednom podsjećamo da u Crnoj Gori i dalje važe medijski zakoni i kodeks novinara koji nas obavezuju da svakog dana na profesionalan, istinit i kredibilan način informišemo građane ove zemlje, što smo radili i do sada i nastavićemo da radimo. Kao što nas niko neće spriječiti da upozoravamo, govorimo i pišemo o svim nezakonitostima, bilo da su vezane za vlast ili za opoziciju, jer smo uvjereni da su slobodni i profesionalni mediji jedini put do demokratije koju svi iščekujemo.

ANTENA M, Darko Šuković, glavni i odgovorni urednik

TELEVIZIJA E, Draško Đuranović, glavni i odgovorni urednik

M PORTAL, Danica Nikolić, glavna i odgovorna urednica

PORTAL ANALITIKA, Rosanda Mučalica, glavna i odgovorna urednica

PORTAL STANDARD, Jasmina Muminović, glavna i odgovorna urednica

PORTAL ETV, Ana Šofranac, glavna i odgovorna urednica