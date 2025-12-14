Iz EU su ranije istakli da su tvrdnje o tome da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu predstavlja prijetnju po javno zdravlje ili da se zasniva na zastarjeloj tehnologiji potpuno neosnovane.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ambasador Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Satler, sastaće se u ponedjeljak ujutro sa predstavnicima Botuna, potvrđeno je nezvanično "Vijestima" iz Delegacije EU.

Iz EU su ranije istakli da su tvrdnje o tome da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu predstavlja prijetnju po javno zdravlje ili da se zasniva na zastarjeloj tehnologiji potpuno neosnovane.

"Projekat predviđa moderno i bezbjedno postrojenje, u potpunosti usklađeno sa standardima EU. Hiljade takvih postrojenja uspješno funkcionišu širom Evropske unije i van nje, unapređujući zaštitu životne sredine i čuvajući zdravlje zajednice. Poreski obveznici EU obezbijedili su 33 miliona eura bespovratnih sredstava za ovaj projekat, pomažući Crnoj Gori da ispuni svoje obaveze u okviru Pregovaračkog poglavlja 27, istovremeno štiteći zdravlje građana i životnu sredinu", saopštili su iz Delegacije EU, prenose "Vijesti".

Iz Delegacije EU su pozvali sve aktere, uključujući lokalne vlasti i javne funkcionere, da se uzdrže od širenja netačnih tvrdnji u vezi sa projektom.

"Tvrdnje da ovo postrojenje predstavlja prijetnju po javno zdravlje ili da se zasniva na zastarjeloj tehnologiji potpuno su neosnovane", naglasili su iz EU, dodajući da projektom bude riješen dugogodišnji problem neprečišćenih otpadnih voda koje zagađuju rijeku Moraču, Zetsku dolinu, područje Skadarskog jezera i Jadransko more.