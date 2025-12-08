Majka i baka žrtava masakra na Medovini, Vesna Pejović, kazala je nakon sastanka da je razgovor sa predstavnicima EU bio ohrabrujući i značajan za dalju borbu.

Građani koji su prethodnih mjeseci protestvovali na lokalitetu Kruševo Ždrijelo sastali su se danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johanom Satlerom, koji je, prema riječima učesnika sastanka, pružio podršku njihovim zahtjevima.

Majka i baka žrtava masakra na Medovini, Vesna Pejović, kazala je nakon sastanka da je razgovor sa predstavnicima EU bio ohrabrujući i značajan za dalju borbu, piše Antena M.

„Kada se sretnete sa ljudima koji znaju šta su pravna država i zakon, onda dobijete vjetar u leđa. Ovo je znak da ne stajemo i da nastavljamo borbu. Od njih smo dobili podršku i biće uz nas“, poručila je Pejović.

Ona je navela da je Satler jasno saopštio da neće biti zatvaranja pregovaračkog poglavlja 23, koje se odnosi na pravosuđe, dok se ne usvoji “Markov i Mašanov zakon”.

Pejović je istakla i da je šef Delegacije EU bio iznenađen činjenicom da slučaj Medovine nije bio predmet adekvatne istrage.

„Bio je zatečen da oružje nije oduzeto prije Medovine i pokazao je ljudsko saosjećanje. Podržao je sve što smo do sada radili i iskazao žaljenje što smo se deset mjeseci morali boriti na ovaj način“, kazala je ona.

Dodala je da će građani, za sada, napraviti pauzu sa blokadama i pratiti dalji razvoj situacije.

„Gospodin Satler je rekao da se sve mora ubrzati, jer se u slučaju Medovine kasni. Posebno sam zadovoljna jer mi je kazao da su mi njegova vrata uvijek otvorena. Imamo razloga za veliki optimizam“, zaključila je Pejović.