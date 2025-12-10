Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević, koji predvodi napore da do izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na planiranoj lokaciji u Botunu ne dođe, uputio je juče otvoreno pismo Satleru.

Pokušaji zastrašivanja ili diskreditacije predstavnika Evropske unije (EU) su neprihvatljivi i suprotni jasno definisanom strateškom nacionalnom prioritetu evropskih integracija, poručio je portparol Evropske komisije Gijom Mersije.

On je za RTCG kazao da EU stoji uz svog ambasadora u Crnoj Gori Johana Satlera, koji svoj mandat obavlja transparentno i u potpunosti u skladu sa politikama i vrijednostima EU.

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević, koji predvodi napore da do izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na planiranoj lokaciji u Botunu ne dođe, uputio je juče otvoreno pismo Satleru u kojem je naveo da motivi ambasadora EU i "na momente agresivno insistiranje da se ovo postrojenje sa spalionicom instalira u Botunu, kod objektivne javnosti i građana Zete izaziva blagu sumnju i drhtavu nelagodu u iskrenost Vaših namjera".