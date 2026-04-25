Elmir Kurtagić izabran je za novog predsjednika Opštinskog odbora (OO) Bošnjačke stranke (BS) Glavnog grada

Kako je saopšteno iz te partije, u Podgorici je održana Izborna skupština OO BS Glavnog grada na kojoj je izabran novi saziv odbora, a događaju je prisustvovalo 126 delegata.

Iz Bošnjačke stranke ističu da novi sastav čine brojni istaknuti pojedinci različitih profesija – ljekari, profesori, ekonomisti, pravnici, politikolozi, ali i studenti, uz značajan broj mladih i žena, što vide kao potvrdu dugogodišnjeg zalaganja za ravnopravno učešće u odlučivanju.

Novoizabrani predsjednik Kurtagić poručio je da mu izbor predstavlja veliku čast i odgovornost.

"Uvjeren sam da će tim koji predvodim dati puni doprinos promociji politike Bošnjačke stranke. Zadovoljan sam brojem mladih i žena u odboru, kao i činjenicom da veliki broj članova obavlja značajne funkcije na državnom nivou", kazao je Kurtagić, prenose Vijesti.

Predsjednik BS Ervin Ibrahimović ocijenio je da Podgorica ne može biti istinski razvijena bez punog učešća Bošnjaka u institucijama odlučivanja.

"Potpuno je neprihvatljivo da Bošnjaka danas nema na tim pozicijama. To nije slika multietničke Podgorice i to moramo mijenjati. Kada je jaka Bošnjačka stranka, jaka je i Podgorica i Crna Gora", istakao je Ibrahimović, prenose Vijesti.

Izbornoj skupštini prisustvovali su i predstavnici više političkih partija, među kojima su Pokret Evropa sad, URA, DPS, HGI, SEP, Albanska alternativa i SNP.

Iz BS su poručili da izbor novog odbora označava početak nove političke faze.

"Iz Podgorice je jasno poručeno: dolazi nova generacija političara, sa istom odgovornošću i još boljom budućnošću za sve u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju, prenose Vijesti.