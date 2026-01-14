“Riječ je o pjesmama koje veličaju ideologiju odgovornu za teške zločine i masovna stradanja na ovim prostorima”, naveo je Smailović u objavi na Fejsbuku.

Izvor: Facebook/Amer Smailović/INFO-050/Screenshot

Šef kluba poslanika Bošnjačke stranke Amer Smailović napisao je danas na Facebook objavi da se na snimku koji je izašao u javnost, a na kojem direktor Srednje elektro-ekonomske škole u Bijelom Polju, Velibor Karličić, pjeva ,,četničke pjesme", predstavlja ozbiljan alarm za društvo, a posebno za obrazovni sistem.

“Riječ je o pjesmama koje veličaju ideologiju odgovornu za teške zločine i masovna stradanja na ovim prostorima”, naveo je Smailović u objavi na Fejsbuku.

Pozvao je ministarku prosvjete Anđela Jakšić Stojanović da se hitno uključi i ispita ovaj slučaj, te da se javno izjasni da li smatra da je direktoru koji javno pjeva takve pjesme mjesto među mladim ljudima koji treba da grade budućnost ove države.

“Evropski put Crne Gore i obrazovni sistem ne mogu ići zajedno sa veličanjem četničke ideologije. Posebna odgovornost leži na onima koji rukovode školama, jer upravo oni svojim ponašanjem šalju poruku mladim ljudima kakve su vrijednosti poželjne i prihvatljive”, zaključio je Smailović.