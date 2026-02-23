Iz partije danas tvrde da su stvari za njih jasne

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Nakon oštrih kritika koje je u javnosti izazvala izjava poslanice Bošnjačke stranke Kenane Strujić Harbić - da Bošnjaci u Crnoj Gori gledaju na Bosnu i Hercegovinu kao na svoju maticu, iz njene partije danas tvrde da su stvari za njih jasne – Crna Gora je njihova matična država, pišu Vijesti.

I dok oni staju u odbranu Strujić Harbić, opozicija poručuje da je njeno i shvatanje koje su ranije iznosili funkcioneri Nove srpske demokratije, o Srbiji kao matici, opasno za građanski koncept države.





