Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i poslanik Bošnjačke stranke (BS) Mirsad Nurković kazao je danas da novca neće nedostajati za realizaciju projekta Ski centra Štedim - Hajla.

Kako je saopšteno iz BS, Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici opredijelila je dodatnih 1.600.000 eura za realizaciju projekta Ski centar Štedim - Hajla.

Prema njihovim riječima, "to je, uz već Budžetom za 2025. godinu opredijeljenih 2.500.000 eura, ukupno 4.100.000 eura koje će ove godine biti utrošene za realizaciju najznačajnijeg kapitalnog projekta za Rožaje".

"Kao što smo obećali, za realizaciju najvažnijeg infrastrukturnog projekta u Rožajama, kao generatora budućeg razvoja, novca neće nedostajati", istakao je Nurković u saopštenju dostavljenom iz BS.

Iz BS su dodali da se svjesni turističkih i privrednih potencijala koje ima ovaj projekat, kroz učešće u Vladi Crne Gore svakodnevno zalažu za ubrzanje procesa realizacije.

"Rožaje i sjever Crne Gore zaslužuju da krenu putem prosperiteta i privrednog razvoja. Bošnjačka stranka nastavlja da prati svaki projekat koji za cilj ima ravnomjeran regionalni razvoj i poboljšanje uslova života u Crnoj Gori", piše u saopštenju BS.