Podsjetimo kriza vlasti u Bijelom Polju je nastupila kada je BS koalicionom partneru DPS-u ispostavila zahtjeve kako bi nastavili da vode grad do kraja mandata.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Ni danas nije održana sjednica Skupštine opštine (SO) Bijelo Polje jer nije bilo kvoruma. Odbornici opozicije, ali ni vladajuće Bošnjačke stranke nijesu se pojavili na sjednici, pa je propao i treći pokušaj da se usvoji budžet i nastavi nesmetano funkcionisanje lokalne vlasti.

Podsjetimo kriza vlasti u Bijelom Polju je nastupila kada je BS koalicionom partneru DPS-u ispostavila zahtjeve kako bi nastavili da vode grad do kraja mandata.

Na sjednici je bilo 16 odbornika vladajućeg DPS-a i Evropskog saveza.