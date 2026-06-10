Sastanak je počeo nešto nakon 20 sati, a sat kasnije priključio mu se i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Partije unutar koalicione većine ni večeras nijesu mogle da se dogovore oko kandidata za predsjednika Skupštine Glavnog grada.

Sastanak ovih partija, večeras je trajao gotovo dva sata, samo su predstavnici Pokreta za Podgoricu dali izjavu medijima, dok predstavnici ostalih partija to nisu željeli, prenose Vijesti.

Sastanku koji je počeo nešto nakon 20 sati, prisustvovali su Nađa Ljiljanić i Miloš Krstović iz Pokreta za Podgoricu, Mitar Paunović (Demokratska Crna Gora), te Stevan Kandić, Petar Rašković i Goran Mišković ( Pokret Evropa sad - PES). Gotovo sat kasnije priključio im se i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović.

Sastanak je počeo nešto nakon 20 sati, a sat kasnije priključio mu se i gradonačelnik Podgorice Saša Mujović.

Zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić je kazala da je Pokret za Podgoricu inicirao sastanke. Dodala je da će podržati kandidata ispred liste Za budućnost Podgorice.

"Nije došlo do dogovora između Demokratske narodne partije (DNP) i Pokreta Evropa sad (PES). Jednostavno neke stvari se ne mogu usaglasiti", kazala je Ljiljanić novinarima nakon sastanka.

Ona je rekla da su pokušali da iniciraju "da se dođe do dogovora".

"Večeras se nije moglo doći do dogovora", poručila je Ljiljanić, pozivajući na odgovornost prema građanima.

Naglasila je da Pokret za Podgoricu nije za prinudnu upravu.

Kazala je da nijesu razmatrali mogućnost podrške lideru pokreta Preokret Srđanu Periću.