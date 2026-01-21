Bošnjačka stranka od Demokratske partije socijalista, kojim vrše vlast u Bijelom Polju, prema nezvaničnim saznanjima Portala RTNK traži i mjesto predsjednika te Opštine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bošnjačka stranka (BS) od Demokratske partije socijalista (DPS), kojim vrše vlast u Bijelom Polju, prema nezvaničnim saznanjima Portala RTNK traži i mjesto predsjednika te Opštine.

Kako su ranije najavili iz BS-a, ukoliko njihov koalicioni partner ne ispuni zahtjeve, raskinuće koaliciju u Bijelom Polju.

Osim mjesta predsjednika Opštine Bijelo Polje, BS traži i mjesto sekretara Sekretarijata za investicije i izgradnju, direktora Agencije za planiranje prostora, piše CdM.

Među njihovim zahtjevima je, saznaje Portal RTNK, i osnivanje Javne ustanove „Avdo Međedović“, kao i mjesto direktora u istoj.

BS Bijelo Polje od DPS-a traži i mjesto predsjednika upravnog odbora „nekog sportskog kluba“, ali i aktualizaciju, procesuiranje procedura za valorizaciju Hadži Danušine džamije.