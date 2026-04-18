Najavljena i nova blokada saobraćajnica u Ulcinju zbog neisplaćenih zarada i doprinosa

Bivši radnici solane “Bajo Sekulić” u Ulcinju danas će u podne organizovati protestni skup ispred kapije tog preduzeća, zahtijevajući isplatu dugovanja po osnovu zarada i doprinosa koja čekaju više od 16 godina, prenosi portal Vijesti.

Kako navode, riječ je o dugu od oko 900 hiljada eura, koji obuhvata neisplaćene zarade i doprinose za oko pet i po godina radnog staža. Nezadovoljni dugotrajnim stečajnim postupkom i izostankom rješenja, radnici najavljuju i radikalnije poteze.

Predstavnik sindikata bivših radnika, Saša Mitrović, kazao je da će na zboru biti razmatrani naredni koraci, uključujući mogućnost ponovnih blokada saobraćajnica.

“Imaćemo zbor oko dogovora o budućim koracima. Iako smo ove zime bili aktivni i imali sastanke u Skupštini Crne Gore i ministarstvima, rezultata i dalje nema. Stečaj traje 21 godinu, a naša potraživanja i dalje nijesu riješena. Imamo samo obećanja”, rekao je Mitrović, prenosi portal Vijesti.

On je naveo da će sindikat predložiti da radnici ponovo blokiraju saobraćajnice u Ulcinju, najvjerovatnije petkom ili subotom, na jedan ili više sati.

“Šta još treba da se desi da bi država riješila ovaj problem”, poručio je Mitrović, prenosi portal Vijesti.

Podsjetimo, bivši radnici su i prošle godine u više navrata blokirali put Ulcinj–Bar, ističući da ne žele da ugrožavaju druge građane, ali da su prinuđeni na takve poteze zbog višedecenijskog ignorisanja njihovih zahtjeva.

Stečaj u Solani traje već više od dvije decenije – od 2005. godine u programiranom, a od 2011. u klasičnom obliku. Posljednja berba soli obavljena je 2013. godine, dok potraživanja radnika datiraju još od 2009. i 2010. godine.