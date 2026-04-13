Exit festival u Ulcinju početkom jula, na istočnom dijelu Velike plaže

Exit festival u Ulcinju održaće se početkom jula, saopštio je predsjednik te Opštine Genci Nimanbegu u "Bojama jutra" na TV Vijesti.

Izvor: MPNI

Nimanbegu je izjavio da je održan sastanak sa organizatorima festivala, te da je lokalna uprava podržala ideju da se manifestacija organizuje u ovom gradu, naglašavajući da je to značajno i za Ulcinj i za Crnu Goru, prenose Vijesti.



Lokacija će, kako je naveo, biti istočni dio Velike plaže, ka Adi Bojani. Iako ugovor još nije potpisan, Opština će, u skladu sa mogućnostima, finansijski podržati događaj.

Nimanbegu je istakao da postoje organizacioni izazovi poput infrastrukture, struje, vode i saobraćaja, ali da se na tome intenzivno radi u saradnji sa nadležnim institucijama, uključujući CEDIS.

U susret predstojećoj turističkoj sezoni, u maju će se u Ulcinju održati veliki koncert, ali Nimanbegu ime izvođača još ne otkriva.

U susret sezoni, u gradu su u toku intenzivni radovi na zamjeni vodovodnih i kanalizacionih instalacija i asfaltiranju ulica. Prvi čovjek opštine uvjerava da će sve biti spremno na vrijeme.

"Građevinska sezona traje do 31. maja. Od 1. juna radovi prestaju i sve će biti spremno za turističku sezonu", kaže Nimanbegu, prenose Vijesti.

Dodaje da se trenutno ulazi u najzahtjevniju fazu radova na glavnim gradskim saobraćajnicama, ali da se asfaltiranje već odvija planiranom dinamikom.

Saobraćaj ostaje jedan od najvećih problema

Ulcinj već bilježi rast turista - u gradu trenutno boravi oko 2.700 gostiju, što je oko 20 odsto više nego prošle godine. Pored Exita, za kraj maja najavljen je i veliki koncert regionalne zvijezde, čije ime još nije otkriveno.

"Naš cilj je da ojačamo predsezonu i posezonu, da Ulcinj bude vidljiv na turističkoj mapi i van špica ljeta", naglasio je Nimanbegu.

Saobraćaj ostaje jedan od najvećih problema. "Decenije planiranja su propuštene, ali radimo na alternativnim pravcima i rasterećenju grada", rekao je Nimanbegu, dodavši da izazov ostaje slaba kontrola prijave turista, posebno u privatnom smještaju i preko online platformi, što direktno utiče na naplatu boravišne takse.

Kada je riječ o dugoročnim projektima, Ulcinj ulaže u unapređenje vodovodnog sistema i planira izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Prvi efekti očekuju se nakon završetka rezervoara na više lokacija. Poseban fokus je na zaštiti i valorizaciji Solane "Bajo Sekulić", za koju je osnovano novo preduzeće.

"Cilj nije samo proizvodnja soli, već zaštita biodiverziteta i razvoj turizma. U narednih pet godina planirane su višemilionske investicije", kazao je Nimanbegu, prenose Vijesti.

Govoreći o kritikama zbog prekomjerne gradnje, Nimanbegu ističe da problem nije nelegalna, već planska gradnja.

"Planovi su usvojeni još 2012. godine. Gradnja se odvija u skladu sa njima. Problem je što su ti planovi predvidjeli veliki obim izgradnje.", istakao je, naglašavajući da opština sada radi na jačanju inspekcijskog nadzora i unapređenju infrastrukture kako bi odgovorila na pritisak urbanizacije.

U toku je i realizacija važnih društvenih projekata - izgradnja novog vrtića i centra za djecu sa posebnim potrebama, kao i uvođenje gradskog prevoza sa pet minibuseva i planirana dva autobusa.

"Ulcinj je u investicionom ciklusu, grad se gradi, razvija i priprema za budućnost", poručio je Nimanbegu. Uprkos brojnim izazovima, lokalna vlast očekuje uspješnu sezonu.