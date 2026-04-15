Akciju sprovodi Regionalni centar bezbjednosti "Jug", odnosno Odjeljenje bezbjednosti Ulcinj, uz snažnu podršku kolega iz Bara.

Izvor: Uprava policije

Policija je u Ulcinju uhapsila tri osobe osumnjičene da se bave zelenašenjem.

Iz Uprave policije je saopšteno da su uhapšeni Goran Dulović (43), Dalibor Marković (32) i Ljuan Taganović (43).

Vijesti su ranije danas objavile da je u Ulcinja velika i koordinisana policijska akcija usmjerena na razbijanje mreže zelenaša i suzbijanje kriminala.

Akciju sprovodi Regionalni centar bezbjednosti "Jug", odnosno Odjeljenje bezbjednosti Ulcinj, uz snažnu podršku kolega iz Bara.

Na meti su osobe koje se sumnjiče za nezakonito davanje novca uz kamatu,

"Pretresom prostorija koje koristi G.D. (43) pronađen je i oduzet pištolj marke 'Beretta' sa dva komada municije u okviru, u ilegalnom posjedu, putničko motorno vozilo marke BMW, kao i sredstvo za komunikaciju. G.D. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zelenaštvo u vezi sa krivičnim djelima ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", saopšteno je iz policije.

Dodaje se da je obavljen pretres prostorija koje koristi operativno interesantna osba D.M. od kojeg je prethodno oduzeto vozilo koje će biti predmet daljih provjera krivično pravne istrage. Uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zelenaštvo.

"Takođe, pretres je izvršen i kod lica Lj.T. (43) i od njega su oduzete dvije lovačke puške, putničko motorno vozilo marke Range Rover, kao i sredstvo za komunikaciju. On je takođe slobode lišen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zelenaštvo", saopšteno je.

Dodaje se da se sumnja da su navedene osobe izvršile krivična djela koja im se stavljaju na teret na način što su u kontinuitetu, uz prijetnje po život i tijelo oštećenog, koristeći njegove teške imovinske prilike i nuždu, ugovarali i obezbijedili nesrazmjernu imovinsku korist za sebe.

"Oni će u zakonom predviđenom roku uz krivične prijave biti privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost", saopšteno je.