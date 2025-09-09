Upravni sud je 28. aprila 2025, donio presudu kojom je usvojio tužbe stečajnog dužnika Solane “Bajo Sekulić” i države Crne Gore, poništio rješenje Ministarstva finansija od 15. juna 2022. godine i tako osporio upis države kao vlasnika zemljišta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Akcionari Solane “Bajo Sekulić” u stečaju poručili su da je shodno presudi Upravnog suda, došlo vrijeme za promjenu vlasnika nad skoro 15 miliona kvadrata zemljištem najstarijeg ulcinjskog kolektiva i pozvali arapskog milijardera Mohameda Alabara da razmotri mogućnost kupovine atraktivne lokacije.

U dopisu “Vijestima”, akcionari su naveli da su se javno obratili stečajnom upravniku Milošu Popoviću, izražavajući nezadovoljstvo zbog neefikasnosti državnih organa u procesu poštovanja sudskih odluka a koje se tiču imovinsko-pravnih pitanja u vezi sa Solanom, neophodnih za zatvaranja pregovaračkog poglavlja 27.

“Prošlo je više od dva i po mjeseca od kako smo dobili presudu Upravnog suda kojom se država briše kao vlasnik uz obrazloženje da je neosnovano upisana. Međutim, paradoks je da i pored sudske presude, država još nije izbrisana iz lista nepokretnosti. Smatramo da se ovakvo stanje nepoštovanja sudskih presuda, ne može dalje tolerisati i da je krajnje vrijeme da se prekine sa neradom i manipulativnim radnjama državnih institucija koje su dužne da sprovedu nephodne radnje radi upisivanje Solane kao titulara njenog zemljišta”, navode akcionari.

Upravni sud je 28. aprila 2025, donio presudu kojom je usvojio tužbe stečajnog dužnika Solane “Bajo Sekulić” i države Crne Gore, poništio rješenje Ministarstva finansija od 15. juna 2022. godine i tako osporio upis države kao vlasnika zemljišta.

“Da bi država svoje pretenzije u pogledu vlasničkih prava na predmetnim nepokretnostima mogla ostvariti, neophodno bi bilo da eventualno inicira parnični postupak u kome bi se raspravljalo o osnovanosti zahtjeva za utvrđenje prava svojine, sem ukoliko nije riječ o zemljištu na kome bi Država ex lege, s obzirom na kategoriju zemljišta mogla imati pravo svojine”, piše između ostalog u presudi.

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović kazala je “Vijestima” povodom presude Upravnog suda da je zemljište Solane nesumnjivo državno i da je to potvrdio Savjet za privatizaciju usvojenim mišljenjem da nije plaćena tržišna naknada za nepokretnosti koje pripadaju tom preduzeću. Navela je da je to mišljenje potvrdio i Vrhovni sud i ocijenila da postupak nije vraćen radi pretvranja, nego na ponovno postupanje da bi se otklonile nepravilnosti u vezi sa upisom u katastar.

Međutim, akcionari Solane, među kojima je Eurofond najveći, tada su poručili da je presudom Upravnog suda poništen nezakonit upis zemljišta Solane “Bajo Sekulić” kao državne svojine.

Oni su ustvrdili da je i sud utvrdio da Solana nikada nije bila državna imovina, već imovina akcionarskog društva, čije su akcije kotirane na berzi.

Kazali su da je odluka prethodne Vlade da se imovina privatne kompanije, bez suda, bez naknade i bez zakonskog osnova, upiše kao državna, pravno osporena i srušena.

Akcionari sada očekuju konkretne korake ka pokretanju održivih projekata na prostoru Solane, naglašavajući pritom da je važno da se pronađe strateški partner koji će garantovati očuvanje proizvodnje soli, ali i razvoj turističkih kapaciteta u skladu sa kriterijumima Parka prirode.

“Pozivamo, shodno prethodnom interesovanju, Mohameda Alabara da zajedno sa Privrednim sudom razmotri mogućnosti kupovine lokaliteta Solane, kao i realizacije razvojnih projekata koji će spojiti tradicionalnu proizvodnju soli sa modernim turističkim sadržajima. Samo na taj način Solana može ponovo postati motor lokalnog razvoja, uz puno poštovanje ekoloških standarda i zaštite prirodnih resursa”, navodi se u dopisu.

Akcionari ističu da iskustva iz tekuće turističke sezone jasno pokazuju potrebu da Crna Gora pređe sa stihijskog na planski i održivi razvoj.

“Vrijeme je da Crna Gora i crnogorsko društvo konačno izvuku pouke i okrenu se valorizaciji prirodnih i ekonomski isplativih projekata. Solana može biti primjer kako se tradicija i priroda mogu povezati sa modernim investicijama, na korist svih građana i lokalne zajednice”, zaključuje se na kraju.

Solana je od 2005. bila u programiranom a od 2011. u klasičnom stečaju.

Zadnju berbu soli imala je 2013.

Sudbina toog preduzeća presudno je važna za zatvaranje poglavlja o životnoj sredini u pregovorima Crne Gore i Evropske unije.

Ona je jedan od ključnih uslova za zatvaranje poglavlja 27 i napredovanje ka članstvu u EU.

To podrazumijeva jasan vlasničko upravljački status ovog područja koje je 2019. proglašeno parkom prirode i uvršteno na Ramsar listu močvarnih područja od međunarodnog značaja.