Predlog DNP-a nije prošao, raspravu obilježile oštre optužbe i političke tenzije

Predlog Demokratske narodne partije (DNP) da se na dnevni red Skupštine Crne Gore uvrsti rasprava o uvođenju trobojke kao narodne zastave nije izglasan, prenosi portal Vijesti.

Za predlog su glasala 21 poslanika, protiv je bilo 23, dok je 13 bilo uzdržano, čime inicijativa nije dobila potrebnu većinu. Podršku su dali poslanici DNP-a, Nove srpske demokratije, Demokrata i Socijalističke narodne partije, dok je većina poslanika Pokreta Evropa sad bila uzdržana.

Lider DNP-a Milan Knežević obrazložio je predlog navodeći da trobojka predstavlja istorijsku zastavu predaka, ali da njeno uvođenje ne želi da nameće bez šire podrške.

„Kome smeta ova zastava danas? Ili ova?“, upitao je Knežević, pokazujući istorijske trobojke koje je Crna Gora koristila, uz poruku da se ne smije zaboraviti istorijsko nasljeđe.

On je poručio i da su predstavnici njegove partije napustili Vladu zbog pitanja zastave, ističući da je ona bila normirana još u Ustavu iz 1905. godine.

Rasprava u parlamentu brzo je prerasla u oštar politički sukob. Poslanica Pokreta Evropa sad Branka Marković reagovala je na Kneževićeve izjave, poručivši da se protivi uvredljivim kvalifikacijama na račun Vlade i premijera.

„Ova država je građanska i u njoj ima mjesta za sve. Ne treba otvarati teme koje produbljuju podjele“, kazala je Marković.

Knežević je uzvratio kritikama na račun vlasti i otvorio dodatne polemike, dok je predsjednik Skupštine Andrija Mandić pokušao da smiri tenzije porukom da politički putevi mogu biti različiti.

U raspravu se uključio i šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić, koji je ocijenio da se zapravo radi o političkom sukobu unutar vladajuće većine.

„Prisustvujemo svojevrsnoj političkoj ‘brakorazvodnoj parnici’“, kazao je Nikolić, aludirajući na nesuglasice među partnerima u vlasti.

Poslanica PES-a Jelena Nedović poručila je da građani ne treba da se vraćaju na teme iz prošlosti, već da je fokus na pomirenju i zajedništvu.

„Ova većina je dokaz ujedinjenog naroda i u Crnoj Gori ima mjesta za sve“, istakla je ona.

Iako predlog nije dobio podršku, burna rasprava u Skupštini još jednom je otvorila duboke političke i identitetske podjele na crnogorskoj političkoj sceni.