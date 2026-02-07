Klub odbornika poručuje da neće davati legitimitet vlasti bez većine i poziva na deblokadu Podgorice političkom odgovornošću

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Klub odbornika Demokratska narodna partija u Skupštini Glavnog grada saopštio je da neće učestvovati u daljem radu tog parlamenta niti davati legitimitet gradonačelniku Saša Mujović, za koga tvrde da je ostao bez odborničke većine.

„Zato smatramo svrsishodnim i odgovornim prema građanima Podgorica da doskorašnji gradonačelnik Mujović podnese ostavku i tako doprinese prevazilaženju krize i deblokadi Podgorice“, navodi se u saopštenju DNP-a.

Iz te partije poručuju da bi Mujovićeva ostavka otvorila prostor da se dosadašnja većina eventualno okupi oko nove ličnosti koja bi mogla da povrati povjerenje u institucije Glavnog grada i principe na kojima je potpisan koalicioni sporazum.

„Klub odbornika DNP-a nema namjeru da, na bilo koji način, zajedno sa Demokratska partija socijalista i njenim političkim satelitima učestvuje u smjeni Saše Mujovića i skraćenju mandata Skupštini“, naglašavaju u saopštenju.

Istovremeno, iz DNP-a ukazuju da Mujović ima mogućnost da obezbijedi kvorum uz podršku DPS-a, što bi, kako navode, „formalno značilo koaliciju između njegove sadašnje partije Pokret Evropa sad i bivše partije DPS-a u Glavnom gradu“.

Posebno se osvrću na Mujovićeve političke istupe, navodeći: „To što se Mujoviću priviđa Aleksandar Vučić već je pitanje političke dijagnoze, za koju mu recept jedino mogu prepisati ambasador Satler ili Kuzu grupa“. Dodaju da im je važno da čuju da li takav stav dijele i njegovi koalicioni partneri iz ZBPG-a, a posebno nositeljka liste Jelena Borovinić Bojović, prenosi CdM.

U nastavku saopštenja upozoravaju da bi dodatno produbljivanje krize moglo imati i ozbiljnije posljedice: „Sve je dobro dok Mujoviću ne počne da se priviđa SPO i SDT“, navode, uz ocjenu da bi u tom slučaju morao preispitati i sopstvene odluke.

Iz DNP-a poručuju da vjeruju da Mujović, „iako je teško obolio od foteljizma“, neće dozvoliti da Podgorica postane talac ličnih interesa i političkih kalkulacija.

„Podgorica mora biti iznad svih nas, uključujući i bivšeg DPS-ovca Sašu Mujovića“, zaključuje se u saopštenju Kluba odbornika DNP-a.