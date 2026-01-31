Knežević poručio da su funkcioneri postavljeni meritokratski i da ih premijer može smijeniti

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Demokratska narodna partija Milana Kneževića saopštila je juče da napušta Vladu Crne Gore i vlast u Podgorici, ali ne i funkcije koje njen ili njoj blizak kadar pokriva u državnim i lokalnim preduzećima i ustanovama. Iz te partije poručeno je da su njihovi funkcioneri na pozicije došli po zaslugama, te da premijer Milojko Spajić može da ih smijeni.

Funkcioneri i članovi DNP-a, kao i osobe bliske toj stranci i njenom lideru, pokrivaju značajne pozicije u državnim preduzećima i institucijama. Predsjednik Odbora direktora „Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje“ je Zoran Lakušić, na čelu Odbora direktora „Aerodroma Crne Gore“ je Jelena Maraš, dok je predsjednik Odbora direktora „Monteputa“ Aleksandar Dožić. Izvršni direktor „HTP Budvanska rivijera“ je Jovica Gregović, izvršna direktorica „Željezničkog prevoza“ Dragana Lukšić, dok istu funkciju u „Željezničkoj infrastrukturi“ obavlja Marina Bošković. Član Odbora direktora „Luke Bar“ je Željko Miladinović, a državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja je Slađana Perišić.

Knežević je, odgovarajući na pitanje da li će DNP napustiti funkcije „po dubini“, kazao da su njihovi funkcioneri postavljeni „meritokratski“ i da ih premijer može smijeniti, dodajući da je „jasan odnos stranke prema funkcijama po dubini“, imajući u vidu ostavke potpredsjednika Vlade Miluna Zogovića i ministarke saobraćaja Maje Vukićević.

Iz Vlade Crne Gore juče nijesu odgovorili na pitanje da li će izvršna vlast smjenjivati kadar DNP-a u državnim organima i preduzećima.

Značajne pozicije i u Podgorici

Kada je riječ o vlasti u Podgorici, kadru DNP-a pripadaju pozicije u Komunalnoj policiji, na čijem je čelu Radenko Radenović, Turističkoj organizaciji Podgorice, kojom rukovodi Dragan Grnović, kao i u Kulturno-informativnom centru „Budo Tomović“, gdje je vršiteljka dužnosti direktorice Marijana Zečević. DNP pokriva i poziciju sekretara Skupštine Glavnog grada, koju je do kraja prošle godine obavljao Miloš Giljen.

Direktorska pozicija u preduzeću „Tržnice i pijace“ takođe pripada DNP-u, a trenutno je obavlja Ivan Bojović, koji, prema nezvaničnim informacijama, formalno ne pripada nijednoj političkoj stranci.

Marić: „Knežević zna da mu zakon štiti ljude“

Koordinator Centra za građanske slobode Boris Marić kazao je da je fenomen funkcija „po dubini“ posljedica zloupotrebe sistema, navodeći da su ta mjesta po zakonu profesionalna i da ne bi smjela da budu predmet partijskih dogovora.

Prema njegovim riječima, Kneževićeva poruka da premijer može smijeniti kadar DNP-a pokazuje da lider te stranke „zna da zakon štiti ljude koji su formalno izabrani kroz konkursne procedure“, dodajući da su mnogi konkursi bili pod snažnim partijskim uticajem.