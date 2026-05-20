Baćović i ekipa nosili tone kokaina.

Izvor: Kurir/ Ustupljena fotografija

Sada pokojni škaljarac iz Herceg Novog, Goran Vlaović - Goro tokom 2020. godine sa osobom čiji identitet još nije utvrđen, formirao je kriminalnu organizaciju koja je prošvecovala oko dvije tone kokaina.

Toj, škaljarskoj ćeliji Balkanskog narko kartela, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), pripadali su i visokopozicionirani članovi tog klana - Nikšićanin Radomir Boban Baćović, Barani Milan Tišma i Ivan Đonović, kao i vođe klana Drešaj, Tuzani Viktor, Leon i Kristijan Drešaj i Zećanin Vjekoslav Lambulić, pišu "Vijesti".

Protiv njih sedmorice SDT je juče, postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) donijelo naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak.

Terete ih za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćenja proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a Tišmu i za još jedno krivično djelo neovlašćenja proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

"Okrivljenima se stavlja na teret da su, u 2020. godini, postali pripadnici kriminalne organizacije koju su organizovali sada pokojni G.V. i nepoznato lice, pa su, zajedno sa pojedinim drugim i nepoznatim pripadnicima, neovlašćeno radi prodaje prenosili iz Južne Amerike u Evropu i Australiju 1.890 kilograma kokaina, dok se okrivljeni M.T. tereti i da je, zajedno sa sada pokojnim organizatorom i nepoznatim pripadnicima kriminalne organizacije, neovlašćeno radi prodaje prenosio, iz Južne Amerike u Evropu, 250 paketa kokaina", saopšteno je juče iz SDT-a.

Iz tužilaštva kojim rukovodi glavni specijalni tužilac Vladimir Novović precizirali su da su Baćović, Đonović, Tišma, Leon i Kristijan Drešaj u bjekstvu.

"...I Specijalno državno tužilaštvo će tražiti od Višeg suda u Podgorici da za njima naredi izdavanje potjernice, dok su okrivljeni V.D. i V.L., u pritvoru u drugom krivičnom predmetu i postupku", piše u saopštenju.

Jedna od najznačajnijih karika u škaljarskoj ćeliji Balkanskog narko kartela, Goran Vlaović, likvidiran je 25. avgusta 2022. godine ispred noćnog kluba u blizini Zrća, na hrvatskom ostrvu Pag, prenose "Vijesti".

Tog jutra, nešto oko šest sati, nakon što je izašao iz noćnog kluba, ubica mu je prišao s leđa i ispalio hitac u njegov vrat i pobjegao. Uhapšen je kada se vratio da provjeri da li je bio precizan.

Zbog njegovog ubistva na 19 godina zatvora osuđen je državljanin Srbije, Duško Tanasković (32) iz Kragujevca.

Crna Gora tražila je ranije od Hrvatske izručenje Tanaskovića, kojeg terete za učešće u ubistvu Milića Minje Šakovića sredinom 2022. godine u Budvi. Taj podgorički škaljarac likvidiran je 17. juna 2022. godina ispod zidina budvanskog Starog grada.

Tanasković je 25. maja te godine prešao granicu Crne Gore, a četiri dana kasnije u Budvi iznajmio stan iz kog je visokopozicioniranog člana škaljarskog klana nadzirao skupa sa Beograđaninom Lukom Pilčevićem (26).

Tog dvadesetšestogodišnjaka terete da je ispalio hice u Podgoričanina, a Tanaskovića da mu je u tome pomogao.

Crna Gora tražila je ranije od Hrvatske izručenje Tanaskovića, kojeg terete za učešće u ubistvu Milića Minje Šakovića sredinom 2022. godine u Budvi. Taj podgorički škaljarac likvidiran je 17. juna 2022. godina ispod zidina budvanskog Starog grada.

Tanasković je 25. maja te godine prešao granicu Crne Gore, a četiri dana kasnije u Budvi iznajmio stan iz kog je visokopozicioniranog člana škaljarskog klana nadzirao skupa sa Beograđaninom Lukom Pilčevićem (26).

Tog dvadesetšestogodišnjaka terete da je ispalio hice u Podgoričanina, a Tanaskovića da mu je u tome pomogao.

Tišma i dvojica državljana Albanije hapšeni su u novembru 2019. godine u Atini, nakon što je pretresom stana, koji su koristili, grčka policija pronašla oko 105 kilograma kokaina, 828.565 eura. Tu akciju izveo je grčki Biro za droge u saradnji s američkom agencijom DEA.

Odbjegli Baćović navodno je, nakon ubistva vođa škaljarske ćelije Balkanskog narko kartela - Igora Dedovića i Jovana Vukotića, sa Beograđaninom Lukom Bojovićem, preuzeo rukovođenje tim klanom. Crnogorski istražitelji za njim tragaju zbog sumnje da je još prije deceniju organizovao kriminalnu grupu, koja se u međunarodnim okvirima bavila švercom droge, a u saradnji sa zemljama regiona očekuju se nove istrage za organizovanje otmica, ali i ubistava.

Baćović, iako od devedesetih godina prošlog vijeka slovi za jednog od vođa crnogorskog podzemlja, više od dvije decenije nije bio procesuiran za neko od teških krivičnih djela ni u Crnoj Gori, ali ni u zemljama regiona.

SDT ga tereti da je bio na čelu kriminalne organizacije, koja je počinila 15 krivičnih djela - neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Optužnicom podnijetom protiv njega obuhvaćeni su i Danilovgrađani Miloš Mikica Lalević i Igor Vujošević, Subotičanin Alen Kurina, kojeg mediji nazivaju šefom "vojvođanskog klana", Podgoričanin Damir Frljučkić ali i Vjekoslav Lambulić (Vjeko Lamblo), koji se još od oktobra 2023. godine nalazi u spuškom pritvoru.

Lambulić je optužnicom SDT-a obuhvaćen i u predmetu "General", a terete ga da je kokain švercovao i sa Budvaninom Radovanom Perovićem i Tivćaninom Miletom Ojdanićem.

Braća Viktor i Leon Drešaj i Leonov sin Kristijan Drešaj prema tvrdnjama SDT-a dio su kriminalne grupe koju su sa Podgoričaninom Vasom Ulićem formirale navodne vođe kavačke ćelije Balkanskog narko kartela - Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan.

Đonović je jedan od ključnih barskih škaljaraca. Mediji su prenosili da je, svojevremeno, narko biznis preselio u Beograd i Španiju.