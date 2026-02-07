Reagujući na stavove odbornika PES-a, Vladimir Bulatović je poručio da oni nemaju legitimitet da traže ostavke i optužio ih za političko licemjerje i saradnju sa DPS-om.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Reakcija odbornika PES-a, naših donedavnih partnera iz vladajuće većine u Glavnom gradu, za nas ne predstavlja nikakvo iznenađenje. Ostaje samo dilema da li je ona prije svega tužna ili smiješna. Javnost neka procijeni da li je riječ o zamjeni teza ili potpunoj konfuziji onih koji danas traže ostavke od neposredno izabranih predstavnika građana, dok istovremeno insistiraju da gradom, po svaku cijenu, nastavi da upravlja čovjek koji je izgubio većinu u lokalnom parlamentu, poručio je Vladimir Bulatović.

On je bivšim kolegama uputio i jasnu poruku:

„Drage kolege, niste nas birali ni vi ni Saša Mujović da biste nam danas tražili ostavke. Mi njega jesmo izabrali i dali presudan doprinos njegovom imenovanju, u vrijeme kada ste vi bili u sjenci i strepjeli od ishoda. Kada je riječ o pričama o odborničkim naknadama, radu i neradu, tu temu bi trebalo da zaobiđete u širokom luku, jer je za vas najveći izazov bio da se okupite i obezbijedite kvorum za sjednice, što je često bilo nemoguće.“

Bulatović je kao posebno neozbiljno ocijenio pozivanje na hrabrost i saradnju sa DPS-om.

„Dio koji je zaista smiješan jeste prizivanje hrabrosti kroz saradnju sa DPS-om. Nemojte nam mjeriti hrabrost – to je za vas veoma klizav teren. Dok smo mi vodili ozbiljne borbe sa DPS-om u parlamentu, na ulicama i po sudnicama, mnogi od vas su, uz časne izuzetke, bili šesti ešalon te partije i navijali da se u Crnoj Gori nikada ništa ne promijeni“, naveo je Bulatović.

On je dodao da su mnogima oprostili lošu političku prošlost, ali da se ona, kako kaže, očigledno vraća, te da se preuzete obaveze moraju dovesti do kraja.

„Želimo vam dobro zdravlje. Postoji život i bez vlasti, kao i poslije nje – vjerovali ili ne“, zaključio je Bulatović.