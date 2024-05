"Nažalost, ovim činom Vlada Milojka Spajića je ozbiljno poremetila odnose i sa nama najbližom Republikom Srbijom i Republikom Srpskom"

Demokratska narodna partija (DNP) smatra da je današnja izjava premijera Milojka Spajića da će Vlada Crne Gore glasati za Rezoluciji o Srebrenici, nanijeti nepopravljivu štetu srpskom i crnogorskom narodu u Crnoj Gori, uvodeći nas u društevno političku nestabilnost i dodatnu polarizacijum saopšteno je iz DNP, prenose Vijesti.

"Nažalost, ovim činom Vlada Milojka Spajića je ozbiljno poremetila odnose i sa nama najbližom Republikom Srbijom i Republikom Srpskom, svrstavajući se u podržavaoce teze i zlokobnog nauma o žigosanju srpskog naroda kao genocidnog. Takođe, konstatujemo da je ovakvim stavom Milojka Spajića grubo narušen koalicioni Sporazum kojim je jasno precizirano da nova izvršna vlast neće potencirati i otvarati teme koje će nas dijeliti po nacionalnim, vjerskim i ideološkim šavovima. Ako tome dodamo neumitnu i opterećujuću činjenicu, da niko od potpisnika koalicionog Sporazuma još nije vidio ekonomski program nazvan Evropa sad 2, koji je dominantno i opredijelio našu podršku Vladi Milojka Sapjića, a čija realizacija je u ovom trenutku veoma upitna, naša tvrdnja o ozbiljnosti društveno političkog trenutka dobija na težini", ističe se u saopštenju DNP na čijem je čelu Milan Knežević.

Iz te partije su dodali da obavještavaju Spajića da su nepostojanje ekonomskog programa Evropa sad 2, indolentan, nestručan i vrlo sumnjiv i skandalozan način ponašanja i rada jednog broja ministara, ali i današnja podrška Rezoluciji o Srebrenici, doveli u pitanje njihovu dalju podršku njegovoj Vladi.

"A to dalje podrazumijeva da je u pitanje dovedena i naša podrška eventualnoj rekonstrukciji Vlade u junu. DNP-u nije prihvatljivo da trguje ni sa sramnim etikitranjem srpkog naroda, ali ni sa žrtvama Srebrenice, kako bi zauzvrat dobio ministarske pozicije u Vladi . Svakako, konačnu odluku o daljoj podršci vladi Milojka Spajića donijeće Predsjedništvo i Glavni odbor u doglednom vremenskom periodu", zaključuje se u saopštenju DNP, pišu Vijesti.

Spajić je danas na posebnoj sjednici Skupštine koja je posvećena premijerskom satu kazao da će Crna Gora glasati za sve rezolucije koje osuđuju genocide i zločine na prostoru bivše Jugoslavije.

"Upravo ovu rezoluciju koju imamo ispred nas - Srebrenicu. Nikakv problem to nije. Glasaćemo za, rekli smo više puta. Ja sam javno govorio o tome, osuđivali smo genocid. Nemamo problem da to uradimo. Vlada će o tome raspravljati, ali mislim da je to izlišno spominjati jer smo se sporazumno obavezali da vodimo proevropsku politiku", kazao je Spajić.