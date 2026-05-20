To su saopštili iz SDT-a navodeći da su sudije Apelacionog suda odbile žalbu branioca tog osuđenog i potvrdile odluku Višeg suda.

Na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Apelacioni sud je trajno oduzeo "porše kajen" zbog sumnje da je I.T. taj luksuzni četvorotočkaš stekao kriminalnom djelatnošću.

"Apelacioni sud Crne Gore je, rješenjem Kvsž br. 93/26, od 7. maja ove godine, odbio žalbu branioca osuđenog I.T., protiv rješenja Višeg suda u Podgorici Kvs br. 821/24, od 4. novembra prošle godine, donijetog po zahtjevu za trajno oduzimanje imovine Specijalnog državnog tužilaštva, kojim je od osuđenog trajano oduzeto putničko vozilo 'Porsche Cayene', 3.0 Diesel, koje je registrovano na drugo lice. Vozilo je trajno oduzeto jer je utvrđeno da je stečeno kriminalnom djelatnošću i jer je osuđeni pravosnažno oglašen krivim za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", kazali su iz SDT-a.

U saopštenju se navodi da je pravosnažnim okončanjem postupka za trajno oduzimanje imovine, vozilo jpostalo imovina Crne Gore.