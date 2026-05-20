Koliko košta organizacija Evrosonga u Bugarskoj? Ogromni troškovi za najskuplji televizijski spektakl

Nakon što je osvojila Evroviziju u Beču, Bugarska je pokrenula pripreme za domaćinstvo 2027. godine, uz naglasak na visoke troškove organizacije jednog od najskupljih televizijskih događaja u Evropi.

Bugarska je zvanično počela pripreme za domaćinstvo Evrovizije 2027, a vlada je potvrdila da će organizaciona struktura biti uspostavljena ove nedelje nakon pobjede Dare na 70. izdanju takmičenja u Beču.

Ministar kulture Evtim Milošev rekao je da će Sjavet ministara osnovati posebno tijelo odgovorno za koordinaciju događaja, uključujući izbor mjesta održavanja, planiranje bezbijednosti, logistiku, marketing i cjelokupno upravljanje.

"Ove nedelje, Sjavet ministara će oformiti organizaciju za bugarsko domaćinstvo Evrovizije", izjavio je on, dodajući da se pripreme pokreću odmah nakon pobjede zemlje.

Izrazio je uvjerenje da Bugarska može da organizuje događaj uporediv sa prethodnim domaćinima, ističući da je ambicija da se ispune standardi viđeni u Austriji.

Prema riječima ministra, prelazak zemlje od učesnika do domaćina označava značajan kulturni trenutak. On je opisao Evroviziju kao glavnu platformu za međunarodnu vidljivost, ističući njenu ulogu u promociji nacionalne kulture.

"Zahvaljujući uspjehu i talentu Dare, Bugarska se od gledaoca pretvara u scenu. Ovo je platforma za vidljivost bugarske kulture i talenta na evropskoj sceni", kazao je on i naglasio da projekat nije čisto komercijalan, već obaveza na nivou države koja uključuje javne institucije.

Razgovori su već počeli u vezi i sa potencijalnim gradovima domaćinima, a nekoliko opština je izrazilo interesovanje. Burgas, Plovid i Varna su podneli ponude, dok se Sofija takođe smatra vodećom opcijom zbog svoje infrastrukture i kapaciteta. Milošev je napomenuo da će odluka zavisiti od niza praktičnih faktora, uključujući logistiku, bezbijednost i organizacione kapacitete.

Istovremeno, Bugarska nacionalna televizija, koja će služiti kao zvanični emiter i institucija domaćin, već je započela internu koordinaciju. Generalna direktorka BNT-a Milena Milotinova rekla je da pripreme počinju odmah i da će emiter tijesno sarađivati sa državnim institucijama i spoljnim stručnjacima.

Ona je naglasila da domaćinstvo Evrovizije zahtijeva koordinaciju velikih razmera i strogo poštovanje standarda Evropske radiodifuzne unije.

Pored organizacionih aspekata, pobjeda Dare je takođe pokrenula šire kulturne diskusije, uključujući predloge za nove inicijative za podršku umetnosti. Tokom zajedničkih nastupa sa ministrom kulture, ona je izložila viziju zajedničkog kreativnog prostora za umjetnike iz različitih disciplina, ideju koja je dobila institucionalnu podršku kao deo šireg kulturnog zamaha nakon pobjede.

Koliko košta organizacija Evrosonga?

Organizacija Evrosonga varira po godinama i zemlji domaćinu, ali je generalno jedan od najskupljih televizijskih događaja u Evropi. Prema dostupnim procjenama iz poslednjih godina, osnovni trošak organizacije najčešće je oko 25 do 40 miliona eura u nekim slučajevima (zavisno od grada, bezbijednosti i produkcije) može ići i preko 50 miliona eura.

Ukupni budžet uključuje:

produkciju šoua,

binu,

tehniku,

bezbijednost,

smještaj delegacija,

transport i marketing

Najveći troškovi su TV produkcija i spektakularna bina, zatim bezbijednost i logistika (hiljade učesnika i gostiju), ali i smještaj i organizacija delegacija promocija i prateći događaji u gradu domaćinu.

