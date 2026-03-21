Iz Kabineta predsjednika poručuju da nema vremena za odlaganje izborne reforme

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Otvorene liste nijesu tema za političko nadmetanje, već test iskrenosti svih aktera na političkoj sceni, poručeno je u saopštenju povodom aktuelne rasprave o izbornoj reformi.

Kako se navodi, pozitivno je što i DPS danas zagovara rješenja kojima se građanima omogućava da biraju kandidate imenom i prezimenom, ali se ističe da je problem širi i da odgovornost snose i oni koji trenutno vode skupštinski Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu.

U saopštenju se upozorava da je ostalo vrlo malo vremena za završetak reforme, koja bi trebalo da bude okončana do juna, kako bi zakoni bili usvojeni najkasnije u prvoj polovini tog mjeseca. Ipak, kako se tvrdi, Odbor ne funkcioniše i ne isporučuje rezultate.

Postavlja se i pitanje zašto, ukoliko postoji saglasnost o uvođenju otvorenih lista, taj model već nije usvojen.

„Ako se svi javno zalažu za otvorene liste, zašto ih ne izglasaju? Zašto politička volja postoji pred kamerama, a izostaje kada treba donijeti zakon u Skupštini?“, navodi se u saopštenju.

Podsjeća se da je na inicijativu predsjednika države Jakova Milatovića Kabinet predsjednika još u decembru 2024. godine pripremio prijedlog sveobuhvatne izborne reforme, koji uključuje otvorene liste, mogućnost kandidovanja nezavisnih kandidata i punu rodnu ravnopravnost u parlamentu, a dodatno je razrađen u julu 2025. godine.

U saopštenju se zaključuje da građanima nijesu potrebna nova obećanja, već konkretni potezi.

„Građanima Crne Gore treba zakon, odluka i reforma. Otvorene liste nijesu vlasništvo nijedne partije, već demokratsko pravo i zahtjev građana“, poručeno je.