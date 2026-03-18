Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je lidere svih političkih partija na sastanak s ciljem pronalaženja rješenja za izlazak iz aktuelne političke i institucionalne krize, kao i jačanja nacionalnog jedinstva na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Milatović je na konferenciji za medije ocijenio da su najnovija dešavanja, uključujući zakone o Ministarstvu unutrašnjih poslova i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, dodatno produbila političke tenzije u zemlji.

“Sastanak može da se, što se mene tiče, desi koliko je sjutra, a sve u interesu crnogorskih građana”, poručio je Milatović.

Podsjetio je i na nedavnu blokadu odlučivanja u Ustavnom sudu, koja je, kako je naveo, posljedica neizbora dvoje sudija.

Posebno je upozorio da Odbor za izbornu reformu više ne funkcioniše.

“Odbor za izbornu reformu više ne postoji, što je crveni alarm”, kaže Milatović.

Ukazao je i na usporen evropski put Crne Gore, navodeći da su od početka godine zatvorena svega dva pregovaračka poglavlja, iako je planirano zatvaranje šest.

Govoreći o rješenjima, Milatović je predložio set mjera koje podrazumijevaju usvajanje zakona o MUP-u i ANB-u u skladu sa Ustavom i pravnom tekovinom EU, povratak opozicije u rad skupštinskih odbora i izbor sudija Ustavnog suda kao ključni korak ka njegovoj punoj funkcionalnosti.

Takođe je istakao potrebu ponovnog pokretanja rada Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, uz fokus na transparentnost biračkog spiska, usklađivanje sa standardima OEBS-a i uvođenje otvorenih izbornih lista.

Predsjednik je naglasio i značaj definisanja jasne parlamentarne agende do kraja godine, kako bi se EU zakoni usvajali kroz sadržajnu raspravu, a ne formalno.

Ukazao je i na potrebu intenziviranja dijaloga sa Hrvatskom, uz jasno definisanu državnu pregovaračku poziciju, s ciljem rješavanja otvorenih pitanja i odblokiranja poglavlja 31.

Kao jedan od ključnih koraka, Milatović je predložio i formiranje Državnog savjeta za EU integracije, koji bi okupio najviše državne zvaničnike i lidere opozicije, kako bi se obezbijedilo široko nacionalno jedinstvo oko punopravnog članstva u Evropskoj uniji.

Odgovarajući na pitanja novinara, Milatović je kazao da ima redovnu komunikaciju sa evropskim partnerima, ističući da, za razliku od pojedinih koji komuniciraju sa službenicima, on razgovara direktno sa donosiocima odluka.

“Za razliku od nekih koji razgovaraju sa službenicima Evropske komisije, ja govorim o razgovorima sa donosiocima odluka u EU. Iz tog razloga sam predložio ovih sedam koraka, i mislim da niko u Crnoj Gori ko je dobronamjeran ne može biti protiv ovoga. Svako ko je protiv ovih sedam koraka je protiv našeg puta u EU”, istakao je Milatović.

Što se tiče spornih zakona, ne može se, kaže on, preko Sjeverne Koreje ići u EU.

“Ovi zakoni na neki način, metaforički, prave od Crne Gore Sjevernu Koreju. Javnost je mogla da vidi argumente pravnog tima koje smo poslali crnogorskoj javnosti i poslanicima. Je li bilo ko rekao da neki od tih pravnih argumenata nije na mjestu? Nećete to čuti, jer kada nemate argumenata sa druge strane, možete stvarati samo neki besmisleni buzz. Cilj je ispravan, ali je sredstvo pogrešno”, istakao je Milatović.

Kaže da poslanike treba pitati da li bi glasali za ove zakone da su opozicija.

“Sve ovo što radim jeste jedna mjera zabrinutosti partnera iz EU, i mjera zabrinutosti crnogorskih građana”, naveo je Milatović.