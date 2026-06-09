Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Podgorička policija uhapsila je Dodu Ivanaja (31), državljanina Crne Gore, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo povreda ugleda Crne Gore, saopšteno je CdM-u nezvanično iz policije.

“Sumnja se da je D.I, 21. maja, na društvenoj mreži „Instagram“, sa svog profila objavio i učinio javno dostupnim video zapis na kojem se nalazi muška osoba koja u jednom selu na teritoriji Crne Gore obara koplje sa zastavom Crne Gore i odlaže je na betonsku podlogu. D.I. je u prilogu video zapisa koji je objavio napisao tekst koji se odnosi na to da u tom selu nema mjesta za druge zastave osim zastave Albanije, te napisao „smrt izdajnicima“ uz veličanje te druge države”, navodi se.

On je na taj način, kako se sumnja, povrijedio ugled države u kojoj živi i javno izložio poruzi Crnu Goru i njenu zastavu.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično djelo.