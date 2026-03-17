Izvor: Predsjednik Crne Gore

Iako Ustavni sud juče nije donio odluku, glasanje sudija u značajnoj mjeri je potvrdilo manjkavosti Sporazuma na koje smo ukazivali od samog početka. Upravo zbog brojnih ustavno-pravnih sumnji Predsjednik je Sporazum vratio Skupštini na ponovno odlučivanje, a iste su kasnije i potvrđene od strane uglednih profesora i stručnjaka na javnoj raspravi koju je organizovao Ustavni sud po ovom pitanju, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Crne Gore.

Da je Ustavni sud imao puni sastav, kako dodaju, Crna Gora ne bi došla u ovu situaciju, "a stvarni razlog njegovog nepopunjavanja se vidio juče upravo na ovom slučaju". Nažalost, kao i više puta do sada, vlast je stavila lični i partijski interes iznad javnog, navodi se.

"Međutim, i u krnjem sastavu od šest sudija, jasno je da troje sudija aktuelnog saziva Ustavnog suda smatra da sporazum nije u skladu sa Ustavom. To znači da bi u slučaju da makar jedno od dvoje predloženih sudija dijeli takav pravni stav Sporazum bio oboren na Ustavnom sudu. Ovu činjenicu veoma dobro zna i Vlada Crne Gore, ali uprkos tome nastavlja da dezavuiše i domaću javnost, i naše UAE partnere. Ali možete lagati neke ljudi sve vrijeme, sve ljude neko vrijeme, ali ne možete lagati sve ljude sve vrijeme", saopštno je.

Podsjetili su da je jednoj sutkinji Skupština Crne Gore u decembru 2025. godine neustavno produžila vršenje sudijske funkcije, te da je jučerašnje glasanje "dodatno rasvijetlilo razloge takve odluke".

"Istovremeno, ista parlamentarna većina već gotovo godinu dana odbija da izabere sudije koje predlaže Predsjednik, čime direktno ugrožava funkcionalnost Ustavnog suda".

Dodaju da je sporazum od prvog dana opterećen ozbiljnim pravnim i institucionalnim sumnjama.

"Umjesto jasnih odgovora, javnost mjesecima sluša propagandu o navodnom 'istorijskom poslu'. To nije model odgovorne države. To je stari i pokvareni DPS model netransparentnih dogovora iza zatvorenih vrata i rasprodaje državne imovine. Građani Crne Gore ne žele državu prečica i političkih trgovina, bez obzira na to ko ih sprovodi, bilo da je riječ o nekadašnjoj ili sadašnjoj vlasti. Zato jasno poručujemo: nema tog sporazuma, nema tog investitora i nema tog političkog dogovora koji može biti iznad Ustava Crne Gore i interesa naših građana", piše u saopštenju.