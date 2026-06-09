Veliki incident pogodio je gasnu infrastrukturu u Dagestanu, gdje su nakon više eksplozija pokrenute hitne mere, uključujući evakuaciju stanovništva iz ugroženog područja.
Tri eksplozije dogodile su se danas na gasovodu Mozdok-Kazimagomed u ruskoj republici Dagestan, javila je ukrajinska nezavisna agencija UNN. Više od 100 ljudi je evakuisano, a za sada nema informacija o žrtvama.
Snažna eksplozija dogodila se, kako javljaju, na glavnom gasovodu u Dagestanu, nakon čega se stub vatre vinuo u nebo. Video snimci na društvenim mrežama prikazuju ogroman požar koji se diže iznad grada.
More than 100 people evacuated after explosions on a major gas pipeline in Dagestan— NEXTA (@nexta_tv)June 9, 2026
According to Russia's Emergency Ministry, three explosions occurred on the Mozdok–Kazimagomed gas pipeline between the settlements of Bavtugay and Gelbakh in the Kizilyurt district.
More than…https://t.co/yMqKs1Izerpic.twitter.com/oqeLrItXFl
Prema informacijama sa Telegram kanala Baza, gasovod je eksplodirao u blizini benzinske pumpe u Kiziljurtu, u Dagestanu. Gas pod visokim pritiskom i dalje curi i gori. Područje oko mjesta događaja je ograđeno, a službe za hitne intervencije rade na licu mjesta. Takođe se rešava pitanje evakuacije stanovnika iz obližnjih kuća.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24)June 9, 2026
Ukraine has struck a major Russian gas pipeline in Dagestanpic.twitter.com/xajEhFLvI1
Regionalno odjeljenje ruskog Ministarstva za vanredne situacije saopštilo je da su se na glavnom gasovodu od 1200 mm u Dagestanu dogodile tri eksplozije. Raspoređeno je 25 ljudi i sedam jedinica sa opremom. Lokalni mediji takođe izvještavaju da se požar može vidjeti nekoliko kilometara od mjesta katastrofe.