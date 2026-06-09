Veliki incident pogodio je gasnu infrastrukturu u Dagestanu, gdje su nakon više eksplozija pokrenute hitne mere, uključujući evakuaciju stanovništva iz ugroženog područja.

Izvor: X/visegrad24/nexta_tv

Tri eksplozije dogodile su se danas na gasovodu Mozdok-Kazimagomed u ruskoj republici Dagestan, javila je ukrajinska nezavisna agencija UNN. Više od 100 ljudi je evakuisano, a za sada nema informacija o žrtvama.

Snažna eksplozija dogodila se, kako javljaju, na glavnom gasovodu u Dagestanu, nakon čega se stub vatre vinuo u nebo. Video snimci na društvenim mrežama prikazuju ogroman požar koji se diže iznad grada.

More than 100 people evacuated after explosions on a major gas pipeline in Dagestan



According to Russia's Emergency Ministry, three explosions occurred on the Mozdok–Kazimagomed gas pipeline between the settlements of Bavtugay and Gelbakh in the Kizilyurt district.



More than…https://t.co/yMqKs1Izerpic.twitter.com/oqeLrItXFl — NEXTA (@nexta_tv)June 9, 2026

Prema informacijama sa Telegram kanala Baza, gasovod je eksplodirao u blizini benzinske pumpe u Kiziljurtu, u Dagestanu. Gas pod visokim pritiskom i dalje curi i gori. Područje oko mjesta događaja je ograđeno, a službe za hitne intervencije rade na licu mjesta. Takođe se rešava pitanje evakuacije stanovnika iz obližnjih kuća.

BREAKING:



Ukraine has struck a major Russian gas pipeline in Dagestanpic.twitter.com/xajEhFLvI1 — Visegrád 24 (@visegrad24)June 9, 2026

Regionalno odjeljenje ruskog Ministarstva za vanredne situacije saopštilo je da su se na glavnom gasovodu od 1200 mm u Dagestanu dogodile tri eksplozije. Raspoređeno je 25 ljudi i sedam jedinica sa opremom. Lokalni mediji takođe izvještavaju da se požar može vidjeti nekoliko kilometara od mjesta katastrofe.