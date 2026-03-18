Milatović je danas pozvao lidere svih parlamentarnih partija na sastanak u cilju izlaska iz političke krize i omogućavanja završetka našeg evropskog puta

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Rakočević smatra da razgovor sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem na temu izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) nema smisla, s obzirom da bi sjutra parlament trebalo ponovo da se izjasni o tim rješenjima.

Milatović je danas pozvao lidere svih parlamentarnih partija na sastanak u cilju izlaska iz političke krize i omogućavanja završetka našeg evropskog puta, prenosi RTCG

Rakočević je u emisiji “Iznova” na TV Nova M kazao da pozdravlja bilo koji poziv, posebno sa značajnih adresa kada postoji politički kriza.

“Ali treba krenuti od toga da li je to pravovremeno. Nije Milatovićevom krivicom došlo do krize u parlamentu i institucijama. Međutim, ne mislim da razgovor na ovu temu sa Milatovićem ima ikakvog smisla. Stvar je jasna – sjutra Skupština treba ponovo da se izjasni o ovim zakonima. Ako parlamentarna većina shvati da imaju opoziciju za poželjeti, koja sarađuje i spremna je da radi i stavi političke interese sa strane i traži da se fokusiramo na zakone koji su na evropskoj agendi, a ne na neustavne i nezakonite, i ne bude glasala, spremni smo da razgovaramo. Ako to ne učine, nemamo o čemu razgovarati”, naglasio je Rakočević.

Prema njegovim riječima, odustajanje od tih zakona je uslov bez kojih se ne može nastaviti razgovor vlasti i opozicije.

“U suprotnom, dalje razgovore bi vidjeli kao potrebu vlasti da samo simulira demokratiju. Zato vrlo vjerovatno nećemo učestvovati u tom dijalogu, budući ne može donijeti ništa dobro ukoliko vlast ponovo usvoji zakone. Ukoliko ne, možemo razgovarati. Ako vlast odustane od ovih zakona, onda nam ne treba Milatović kao medijator”, poručio je Rakočević.

Rakočević je rekao i da poslanici DPS-a neće opstruirati sjutrašnje glasanje u parlamentu.

“Ako vlast želi da nastavi ovim putem, to se ne može dobro završiti za Crnu Goru i njen put ka EU. Opozicija će iskazati svoj stav u parlamentu i zadržati pravo da komuniciramo sa predstavnicima evropskih institucija i da nađemo način da doprinesemo ubrzanju puta ka EU”, zaključio je Rakočević.