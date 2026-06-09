Vrhovni sud je, kako navode, pritvor okrivljenom produžio zbog opasnosti od bjekstva i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Vrhovnog suda donijelo je rješenje da se švajcarskom državljaninu Cicurelu Didieru Alajnu, osumnjičenom za krijumčarenje luksuzne robe, produži pritvor za još tri mjeseca.

“Okrivljeni D. C. A. se, prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i spisima predmeta, osnovano sumnjiči da je 13. marta 2026. godine, po dolasku letom iz Istanbula na aerodrom u Tivtu, prenio preko carinske linije robu izbjegavajući mjere carinskog nadzora, kao i robu čiji je promet ograničen ili zabranjen”, saopšteno je iz Vrhovnog suda.

Kako navode, nakon što je Alajn na aerdoromu izjavio da nema ništa za prijavu, carina i policija je pretresla njegov prtljag i pronašla su veću količinu neprijavljene luksuzne robe, uključujući satove marki Rolex i Patek Philippe, nakit marki Bvlgari, Cartier i Chopard, luksuznu garderobu i obuću marki Stefano Ricci, Loro Piana i Louis Vuitton, kao i tompuse različitih vrsta.

“Tačna vrijednost svih oduzetih predmeta biće utvrđena u daljem toku postupka. Od okrivljenog je privremeno oduzet i novac u iznosu od 26.915 eura i 3.880 turskih lira”, piše u saopštenju.

Vrhovni sud je, kako navode, pritvor okrivljenom produžio zbog opasnosti od bjekstva i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

“Sud je posebno imao u vidu činjenicu da je okrivljeni strani državljanin sa razvijenim vezama van Crne Gore, kao i podatke pribavljene putem međunarodne policijske saradnje koji ukazuju na njegovu raniju osuđivanost i vođenje drugih postupaka protiv njega u inostranstvu”, ističe se u saopštenju.

Iz Vrhovnog suda podsjećaju da je Alajnu pritvor prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Osnovnog suda u Kotoru od 16. marta 2026. godine, a produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 08. aprila 2026. godine. Po ovom rješenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 13. septembra 2026. godine.