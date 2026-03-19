Vršilac dužnosti podgoričkog glavnog gradskog administratora Ratko Orović poništio je rješenje Sekretarijata za preduzetništvo i investicije kojim je krajem prošle godine odbijen zahtjev poznatom lancu restorana brze hrane da posluje u zgradi gdje živi šef države Jakov Milatović sa porodicom, pišu Vijesti.

Orović je tom Sekretarijatu zamjerio to što u obrazloženju rješenja nijesu dati valjani razlozi za odbijanje tog zahtjeva, s obzirom na to da se od tog lanca restorana tražilo da ispuni uslove mimo propisa.

Vijesti su u decembru prošle godine objavile tvrdnje zastupnika kompanije “Kan Montenegro”, a koje gradski Sekretarijat nikada nije demantovao, da su odbijeni jer se od njih tražilo da ispune nepostojeći kriterijum – pribave saglasnost skupštine etažnih vlasnika o sprovedenoj unutrašnjoj ventilaciji i odvođenju neprijatnih mirisa.

Drugi razlog, zbog kojeg taj podgorički Sekretarijat nije saglasan sa otvaranjem objekta tog lanca restorana, jeste “saobraćaj koji je u ovom dijelu grada veoma opterećen”.

“…U obrazloženju ožalbenog rješenja se konstatuje koju je dokumentaciju žalilac podnio, ali da se prvostepeni organ obratio upravniku ulaza zgrade u Bulevaru revolucije 52 u Podgorici, koji je opredijelio prvostepeni organ da traži od žalioca i dostavljanje saglasnosti skupštine etažnih vlasnika o sprovedenoj unutrašnjoj ventilaciji. Međutim, kako se u žalbi osnovano ukazuje, navedeni uslov nije predviđen citiranom zakonskom odredbom, pa je prvostepeni organ bio dužan da obrazloži na osnovu koje važeće odredbe je od žalioca traženo dostavljanje navedene saglasnosti, budući da dopis upravnika ulaza ne može biti odlučujući za utvrđivanje da li podnosilac zahtjeva ispunjava sve zakonske uslove za izdavanje tražene saglasnosti”, ukazuje Orović.

On je u rješenju naglasio i to da “procjena da je saobraćaj u ovom dijelu grada veoma opterećen, ne može biti od presudnog značaja za odlučivanje prvostepenog organa”.

“…Jer nije propisana, pa je organ bio dužan da precizno utvrdi da li žalilac ispunjava sve propisane uslove za izdavanje saglasnosti i da u zavisnosti od toga usvoji ili odbije zahtjev. U ponovnom postupku prvostepeni organ će otkloniti nedostatke na koje je ukazano i imajući u vidu sve žalbene navode donijeti zakonitu odluku”, poručio je Orović u rješenju.

Poznati lanac restorana brze hrane trebalo je da dođe u Podgoricu – u Bulevar revolucije 52, ali su se pojedini stanari, te zgrade, uključujući i Milatoviće, bunili, smatrajući da njihov komšiluk nije pogodan za tu vrstu posla.