Američka teniserka Serena Vilijams vraća se na veliku scenu kroz igranje dubla.

Izvor: Profimedia

Legendarna američka teniserka Serena Vilijams (44) ponovo je zaigrala tenis na profesionalnom nivou, gotovo četiri godine nakon što se povukla iz sporta. Njen poslednji turnir bio je US open 2022. godine, a poslednjih nedelja bilo je nagovještaja da tempira formu za ovogodišnji Vimbldon!

Na početku dijela sezone koji se igra na travi, u prvoj rundi turnira u Kvinsu, Serena Vilijams je nastupila u konkurenciji parova. Zajedno sa kanadskom teniserkom Viktorijom Mboko (19) Serena je uspjela da savlada tandem Erin Rutlif i Nikole Melihar-Martinez. Bilo je 7:6(2), 6:2 u Londonu, pa su djevojke koje su bile postavljene za treće nositeljke odmah ispale sa turnira!

Tribine su bile prepune, a publika je ovacijama pratila svaki dobar potez jedne od najboljih teniserki svih vremena. Amerikanka je daleko od svoje najbolje forme, ali se vidi da je prethodnih mjeseci radila na svom povratku. Primjetna je i njena želja da se takmiči, pa bismo možda mogli da je gledamo i duže nego što je planirala.

Plasmanom u drugo kolo, odnosno četvrtfinale turnira, kombinacija Vilijams - Mboko pokazala je da sa njima ne bi trebalo da bude šale na ovom turniru. U narednom kolu protivnice će im biti Lejla Fernandez iz Kanade i Lora zigmund iz Njemačke, a ukoliko i na tom meču američko-kanadska kombinacija upiše pobjedu već na prvom turniru stiže u polufinale!

Naravno, za Serenu Vilijams to ne bi bio rezultat koji bi joj obilježio karijeru, ali treba imati u vidu da gotovo četiri godine nije igrala tenis na profesionalnom nivou. Kada je to radila - bila je vrlo dominantna. Osvojila je 23 grend slem titule i u toj kategoriji samo je Novak Đoković bolji od nje, ali ona ima još 14 grend slem titula u ženskom i dvije grend slem titule u miks dublu.