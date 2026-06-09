Za njim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Uprava policije saopštila je da je u Tivtu uhapšen Miloš Mijanović (35) sa Cetinja, za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu.

“U precizno isplaniranoj akciji službenika Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL – EUROPOL – SIRENE Grupe za potražnu djelatnost i međunarodne ciljane potrage FAST, sprovedenoj nakon koordiniranih višemjesečnih aktivnosti sa službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i Odjeljenja bezbjednosti Tivat, danas je uhapšen M.M (35) iz Cetinja, član jedne OKG iz Crne Gore”, navode u saopštenju.

Pojašnjavaju da se radi o međunarodno traženoj osobi, za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu potjernicu, shodno naredbi Višeg suda u Podgorici, a radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred ovim Sudom, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, zajedno sa još četiri osobe.

“Zajednička taktička radnja ciljanog hapšenja M.M. je uspješno realizovana u Tivtu, nakon prikupljenih dokaza i operativnih saznanja visokog stepena tačnosti o lokaciji na kojoj bi se ova osoba mogla nalaziti. M.M. će biti sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu”, zaključuju.