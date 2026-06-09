Na helikopteru MUP-a - “Bell 212”, tokom akcije spasavanja, prema prvim informacijama, došlo je do kvara na oba motora ali je pilot uprkos izuzetno teškoj situaciji uspio da zadrži kontrolu nad letjelicom i bezbjedno je spusti na zemlju.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Najmanje tri minuta u vrletima iznad Prokletija trajala je u nedjelju popodne drama u helikopteru Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon što je posada shvatila da su im tokom operacije otkazala oba motora na letjelici staroj bezmalo pola vijeka.

Na helikopteru MUP-a - “Bell 212”, tokom akcije spasavanja, prema prvim informacijama, došlo je do kvara na oba motora ali je pilot uprkos izuzetno teškoj situaciji uspio da zadrži kontrolu nad letjelicom i bezbjedno je spusti na zemlju.

Upućeni tvrde da je pilot, vrhunskom vještinom i uz dosta sreće uspio da iz autorotacije helikopter bezbjedno prizemlji u blizini lokalnog puta Gusinje-Grebaje, čime je spasao sedam života: tri člana posade i četiri pripadnika Gorske službe spasavanja, prenose "Vijesti".

Stručnjaci iz avijacije naveli su da je vjerovatnoća da u istom trenutku otkažu oba motora, gotovo ravna nuli.

Letjelica MUP-a, kojoj su otkazali motori, stara je 47 godina, a dugo je zbog tehničke neispravnosti bila prizemljena. Tek lani je nakon niza ulaganja i mehaničarskih popravki bila operativno spremna.

Helikopter je imao ogroman broj letova tokom prošle i ove godine, a letjelica je posebno bila operativna posljednjih nekoliko dana zbog dvodnevnog Samita EU u Tivtu i akcija spasavanja na Durmitoru i Prokletijama, gdje je na kraju i došlo do otkazivanja motora.

To je jedini od dva helikoptera MUP-a koji je posljednjih mjeseci bio operativan, a nakon nezgode na Prokletijama ostali su bez obje letjelice.

“Vjerovatno je došlo do zamora i kvara na oba motora”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Helikopter “Bell 212”, kojem su otkazali motori, posljednji put na servisu najvažnijeg dijela letjelice bio je prije tri godine u ovlašćenom servisu u Atini.

Letjelica je, prema podacima “Vijesti”, 18. juna trebalo ponovo da ode na redovni servis motora.

U Avio-helikopterskoj jedinici godinama su ukazivali na problem starih i dotrajalih letjelica zbog čega je flota duže bila potpuno zapuštena i letjelice prizemljene.

Nakon ulaganja dio helikoptera i aviona za gašenje požara je dijelom oporavljen tokom prošle godine, ali ne u mjeri kako bi flota MUP-a bila operativna za brojne misije traganja i spašavanja, protivpožarno dejstvo, ali i za nadzor i podršku sa neba.

“Ovo je posljednja opomena i srećom da smo prošli bez posljedica”, upozorili su u toj jedinici.

Većina pilota Avio-helikopterske jedinice je prošle sedmica bila na redovnom letjenju na simulatoru leta, gdje je uvježbavala vanredne postupke. Ta vježba, kako pretpostavljaju, vjerovatno je imala uticaja i tokom drame iznad Prokletija.

Zbog lošeg stanja letjelica doveden je u pitanje i opstanak Avio-helikopterske jednice jer bez kupovine novih helikoptera država, ako se izuzme Vojska Crne Gore, ostaće bez podrške za misije iz vazduha.

MUP je u nedjelju saopštio da je helikopter bio angažovan putem Operativno-komunikacionog centra, kada je usljed nepredviđenog tehničkog kvara posada bila prinuđena da izvrši slijetanje na području opštine Gusinje.

Tokom incidenta nije bilo povrijeđenih, a članovi posade su bezbjedno prizemljili helikopter.

“Nije došlo do oštećenja vazduhoplova, niti imovine trećih lica, a članovi posade su bezbjedno prizemljili helikopter”, naveli su iz MUP-a.