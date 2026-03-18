Iz Delegacije su naveli da je Evropska komisija upoznata "sa zabrinutostima koje su izrazili civilno društvo, sindikati i politički akteri" povodom nedavnog usvajanja izmjena i dopuna zakona o unutrašnjim poslovima i ANB-u.

Izvor: MONDO/ BALŠA JANKOVIĆ

Očuvanje snažne i stabilne političke podrške reformama i odlukama vezanim za Evropsku uniju (EU) u Skupštini, uključujući konstruktivan angažman svih parlamentarnih aktera, treba da ostane ključni prioritet za Crnu Goru, posebno imajući u vidu njen cilj da zaključi pristupne pregovore do kraja 2026. godine.

To su "Vijestima" danas kazali iz Delegacije EU u Podgorici, komentarišući reakcije opozicije na usvajanje izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), te odluku najjače opozicione stranke - Demokratske partije socijalista - da zbog toga napusti čelna mjesta u skupstinskim odborima.

"Komisija podsjeća da je bila konsultovana o nacrtima zakona i smatra da odredbe o zaštiti podataka još nijesu u potpunosti usklađene s pravnom tekovinom EU, naročito s Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Direktivom o sprovođenju zakona (LED)", rekli su.

Kako su dodali, Komisija je savjetovala da Crna Gora obezbijedi potpunu usklađenost s pravnom tekovinom EU, bilo prije usvajanja (zakona) ili kroz blagovremena usklađivanja prije zatvaranja pristupnih pregovora.

"Bez obzira na to koji će mehanizam usklađivanja biti izabran, od suštinskog je značaja da proces bude inkluzivan i transparentan, uz smisleno učešće opozicije", poručili su iz Delegacije.

Na pitanje "Vijesti" da li je tačno da je Kabinet predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, kako je objavio jedan crnogorski medij, zatražio od predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da posreduje između vlasti i opozicije zbog trenutnih dešavanja, iz Delegacije su odgovorili odrično, ukazujući da Komisija očekuje da svi politički akteri sarađuju "u duhu dijaloga, odgovornosti i institucionalne saradnje kako bi unaprijedili proces pristupanja Crne Gore EU".

"Pristupanje EU je zajednički nacionalni poduhvat, koji zahtijeva širok konsenzus kako bi se ispunile preuzete obaveze i odgovorilo na jasnu težnju ogromne većine građana Crne Gore ka evropskoj budućnosti i višem kvalitetu života u okviru EU. Kabinet predsjednice Komisije nije tražio od predsjednika Milatovića da posreduje između vlasti i opozicije", podvukli su iz Delegacije.

Oni su "Vijestima" kazali i da Komisija nije pozivala na povlačenje spornih propisa, ali da ohrabruje Crnu Goru da, u vezi sa svim zakonodavnim inicijativama povezanim s EU, "nastavi da djeluje na politički inkluzivan način koji čuva političku stabilnost i obezbjeđuje širok konsenzus o njenom putu ka EU, uključujući i kroz konstruktivan angažman opozicije".