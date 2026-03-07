Najavljene ostavke u Skupštini i povlačenje iz radnih tijela mogu otežati izbornu reformu i izmjene Ustava potrebne za ulazak u EU

Izvor: DPS

Najava Demokratske partije socijalista (DPS) da će preispitati svoje dalje djelovanje u Skupštini nakon usvajanja izmjena zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i unutrašnjim poslovima mogla bi dodatno zakomplikovati evropski put Crne Gore, piše portal Vijesti.

Lider DPS-a Danijel Živković ranije je saopštio da će, ukoliko sporni zakoni budu usvojeni, poslanici te partije koji pokrivaju ključne funkcije u parlamentu podnijeti neopozive ostavke i razmotriti dalje djelovanje u Skupštini.

Prema informacijama koje prenosi portal Vijesti, potpredsjednik parlamenta Nikola Rakočević, predsjednik Odbora za evropske integracije Ivan Vuković i predsjednik Odbora za antikorupciju Jevto Eraković početkom naredne sedmice trebalo bi da podnesu ostavke na te funkcije.

Takav potez mogao bi da utiče na rad Odbora za izbornu reformu, koji ima važnu ulogu u ispunjavanju preporuka iz evropske agende i privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24. Izborni zakoni u Crnoj Gori tradicionalno su mijenjani uz dogovor vlasti i opozicije, pa bi odsustvo DPS-a moglo dodatno zakomplikovati rad tog tijela.

Osim toga, za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji potrebne su i izmjene Ustava, za koje je neophodna dvotrećinska većina u parlamentu, odnosno 54 od ukupno 81 poslanika. Vladajuća većina trenutno raspolaže sa 49 glasova, što znači da bez podrške opozicije nije moguće usvojiti ustavne promjene, piše portal Vijesti.

Docentkinja na Univerzitetu Donja Gorica Nikoleta Đukanović upozorila je da političke tenzije i eventualno povlačenje opozicije iz parlamentarnog rada mogu imati negativan uticaj na dinamiku evropskih integracija.

„Proces evropskih integracija podrazumijeva uključivanje svih relevantnih političkih i društvenih aktera, posebno kada su u pitanju reforme u oblasti vladavine prava ili ustavne promjene“, kazala je Đukanović, prenosi portal Vijesti.

Politički analitičar Stefan Đukić ocijenio je da je DPS i ranije prijetio bojkotom parlamenta ili izlaskom iz radnih tijela, ali da se takve odluke najčešće završavaju povratkom u skupštinske klupe.

„DPS je više puta prijetio bojkotom ili blokadama kada im se nešto ne sviđa, ali se na kraju sve završilo povratkom u parlament“, rekao je Đukić, piše portal Vijesti.

On dodaje da bojkot u crnogorskom političkom sistemu rijetko daje konkretne rezultate, jer političke partije nijesu spremne da ga sprovode dugoročno.