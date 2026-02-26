U parlamentu to vide kao potvrdu da evropski put ima konkretne rezultate, ali upozoravaju da najteži dio posla tek slijedi. Jasno je i opoziciji i vlasti da bez napretka u vladavini prava i političke stabilnosti, nema ni zatvaranja najvažnijih poglavlja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Međuvladina konferencija na kojoj će Crna Gora zatvoriti poglavlje 21 – Transevropske transportne mreže, trebalo bi da bude održana 17. marta, saznaje TVCG u Briselu.

U parlamentu to vide kao potvrdu da evropski put ima konkretne rezultate, ali upozoravaju da najteži dio posla tek slijedi. Jasno je i opoziciji i vlasti da bez napretka u vladavini prava i političke stabilnosti, nema ni zatvaranja najvažnijih poglavlja.

Najava zatvaranja poglavlja 21 – transevropske transportne mreže, u Skupštini je dočekana kao ohrabrujući signal iz Brisela i dokaz da Crna Gora može ostati najuspješnija evropska priča regiona. Iz vladajućeg PES-a poručuju da je optimizam opravdan, ali da mora biti umjeren. Svjesni su da predstoji naporan rad.

“Umjeren optimizam sa jasnom slikom šta treba da uradimo do kraja godine, a kada je parlament u pitanju, to je u stvari do kraja juna, kako bismo napravili cijeli zakonodavni okvir, a ostavili drugu polovinu godine za one druge stvari, to je, da kažemo, za poliranje naše evropske agende i završetak svih poglavlja”, kaže Jovan Subotić iz PES-a.

Zato, Subotić ističe da fokus ne smije ostati na jednom poglavlju.

Tako smatraju i u opozicionoj URI. Kažu da je dobro to što je poglavlje 21 spremno za zatvaranje, ali napominju da reforme moraju biti vidljive u praksi, ne samo na papiru.

“To poglavlje se tiče transevropskog transporta, konkretno dominantno se odnosi na željeznicu. Znamo da je Crna Gora i u projektu Star Line, koji je do 2050. proglasila Evropska unija od velikog značaja, međutim znamo u kakvom je stanju naša željeznica i upravo to je ovaj disbalans o kome pričamo. Zatvaramo neko poglavlje koje se konkretno odnosi na određenu temu, a s druge strane znamo kako nam je realno stanje”, smatra Mileta Radovanić iz GP URA.

A realno je i da Crna Gora postane prva naredna članica, kazao je stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marjan Šarec.

Ipak, uslov je jasan– kontinuitet reformi u oblasti vladavine prava i očuvanje političke stabilnosti. Poglavlja 23 i 24 prepoznata su kao srž pristupnog procesa.

“Poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe i na bezbjednost, na slobodu na pravo, na vladavinu prava nekako uvijek ostaju u drugom planu, nažalost odnosno nemamo tu neke vidljive konkretne i mjerljive rezultate i to je zapravo problem vlasti,40 sa druge strane imamo situaciju u Ustavnom sudu da jednostavno nekako neodgovoran pristup vladajuće većine, već određeno vrijeme unazad, da ne možemo da kompletiramo sastav Ustavnog suda”, naveo je Radovanić.

Subotić kaže da će biti aktivno to pitanje kompletiranja samog Ustavnog suda.

“Moramo da prođemo kroz neke bolne momente, Moramo da prođemo i kroz neke kontroverzne momente. Ono što je jasno i što nam je najpotrebnije u svemu tomu su konkretni rezultati, zatvaranje poglavlja, zatvaranje predmeta, smanjenje broja predmeta, kakoje to jasno, gospodin Šarec istakao. Tako da, u toku je ono što zovemo stvaranjem jake pravne države, a to ne dolazi lako”, kaže Subotić.

Iako nije lak to je domaći zadatak svih – društva, države, političkih partija, ali i građana.

Da podsjetimo, na Međuvladinoj konferenciji zakazanoj za 17.mart Crna Gora će, kako se očekuje, zatvoriti 14. poglavlje u dosadašnjim pregovorima.