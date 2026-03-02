Katar, koji će uskoro učvrstiti svoju poziciju drugog najvećeg svjetskog izvoznika LNG-a, nakon Sjedinjenih Američkih Država, ima ključnu ulogu u uravnotežavanju potražnje na azijskim i evropskim tržištima, prenosi Rojters.

Izvor: Profimedia

Referentne holandske i britanske veleprodajne cijene gasa porasle su u ponedjeljak za gotovo 50 odsto, nakon što je veliki izvoznik tečnog prirodnog gasa (LNG) Qatar Energy objavio da je obustavio proizvodnju zbog napada na Bliskom istoku.

Katar, koji će uskoro učvrstiti svoju poziciju drugog najvećeg svjetskog izvoznika LNG-a, nakon Sjedinjenih Američkih Država, ima ključnu ulogu u uravnotežavanju potražnje na azijskim i evropskim tržištima, prenosi Rojters.

Većina vlasnika tankera, naftnih kompanija i trgovačkih kuća obustavila je isporuke sirove nafte, goriva i tečnog prirodnog gasa kroz Ormuski moreuz, navode trgovački izvori, nakon što je Teheran upozorio brodove da ne plove tim morskim putem.

Evropa je posljednjih godina povećala uvoz tečnog prirodnog gasa nastojeći postepeno da odustane od ruskog gasa nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Oko 20 odsto svjetskog LNG-a prolazi kroz Ormuski moreuz, a duža obustava ili potpuno zatvaranje tog pravca povećalo bi globalnu konkurenciju za druge izvore gasa, što bi dodatno poguralo cijene na međunarodnim tržištima.