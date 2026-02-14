Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je sa 62. Minhenske bezbjednosne konferencije da je država najbliža članstvu u EU do sada, ali da su za završnicu procesa potrebne snažne reforme.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Vrata Evropske unije otvorena su za Crnu Goru, koja se trenutno nalazi u najpovoljnijoj poziciji među zemljama kandidatima, ali su za dalji napredak neophodne snažnije reforme i odlučniji diplomatski angažman, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović tokom učešća na 62. Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.

Kako je saopšteno, Milatović je u Minhenu imao niz susreta sa evropskim i međunarodnim zvaničnicima, a u fokusu razgovora bili su evropska perspektiva Crne Gore, potreba intenzivnijeg diplomatskog djelovanja i nastavak suštinskih reformi.

Predsjednik je istakao da su poruke evropskih partnera ohrabrujuće i da potvrđuju kontinuiranu podršku saveznika. Među sagovornicima je bio i francuski predsjednik Emanuel Makron, sa kojim će, kako je najavio, uskoro nastaviti razgovore u Parizu, naglašavajući značaj kontinuiteta političkog dijaloga sa Francuskom.

Govoreći o susretu sa njemačkim kancelarom Fridrih Merc, Milatović je ukazao na važnost transatlantskog partnerstva u aktuelnim geopolitičkim okolnostima. Posebno je izdvojio radnu večeru sa evropskim liderima i američkim senatorima, na kojoj je dodatno apostrofiran značaj saradnje Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.

U kontekstu globalnih bezbjednosnih izazova, osvrnuo se i na poruku američkog državnog sekretara Marko Rubio, ocjenjujući je ohrabrujućom i usmjerenom na jačanje američko-evropskog partnerstva.

Milatović smatra da takvi signali predstavljaju podsticaj za produbljivanje bilateralnih odnosa Crne Gore i SAD, podsjećajući na inicijativu o međudržavnom sporazumu između dvije države, za koju se zalagao i tokom posjete Vašingtonu.

Poseban akcenat stavljen je i na razgovor sa premijerom Holandije, imajući u vidu ulogu te zemlje u procesu proširenja EU, kao i na susrete sa njemačkim poslanicima iz vladajuće partije. Njemačku je ocijenio kao ključnog aktera u evropskom integracionom procesu.

Predsjednik je naglasio da je Crna Gora trenutno u najboljoj poziciji u odnosu na ostale kandidate, ali da evropski put zahtijeva dodatne napore i odlučne reforme.

"Od nas se očekuje da nastavimo sa snažnim reformskim procesom i da ovu priliku iskoristimo za suštinske promjene" poručio je.

Prema njegovim riječima, poruke iz Minhena bude optimizam i potvrđuju da su vrata Evropske unije otvorena za Crnu Goru, uz napomenu da je neophodna kontinuirana i proaktivna komunikacija sa svih 27 država članica i institucijama EU.

Milatović je zaključio da evropski put predstavlja proces unutrašnje transformacije i međunarodne afirmacije države, te da su reforme, dodatno lobiranje i snažna promocija Crne Gore kao buduće članice EU ključni prioriteti.

Učešće na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji ocijenio je kao važnu priliku za jačanje političkog dijaloga sa ključnim partnerima i potvrdu mjesta Crne Gore u evropskom i transatlantskom okviru.