Izvor: Predsjednik Crne Gore

Zemlje u istočnoj Evropi i na zapadnom Balkanu, uključujući Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju, Gruziju i Ukrajinu, podijeljene su oko novih planova EU da kandidatima omogući članstvo sa ograničenim pravom glasa, piše briselski magazin Politiko. Cilj predloga je da se olakša donošenje odluka u proširenoj Uniji, ali je izazvao debatu o tome da li novi članovi treba odmah da dobiju puna prava.

Albanija i Gruzija podržavaju ideju. Premijer Albanije Edi Rama rekao je da je to dobra opcija, čak i uz mogućnost da njegova zemlja neko vrijeme nema svog komesara u Briselu.

Salome Zurabišvili, bivša predsjednica Gruzije, istakla je da mala država može prihvatiti privremenu ograničenost kako bi postala dio EU.

S druge strane, Crna Gora i Ukrajina insistiraju na punom članstvu prema važećim pravilima. Crnogorski predsjednik Jakov Milatović poručio je da nema potrebe mijenjati uslove, posebno jer Crna Gora očekuje završetak pristupnog procesa do 2028. godine.

Plan o ograničenom glasanju je predložen zbog blokada procesa proširenja, posebno zbog stavova Mađarske koja je više puta najavljivala veto na pristupanje Ukrajine.

Komesarka za proširenje EU Marta Kos najavila je da će konkretni prijedlozi biti predstavljeni u februaru ili martu, uz naglasak da je hitnost veća zbog pritisaka spolja.

Moldavija želi da vidi detalje, dok Ukrajina odbija ideju: predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da članstvo mora biti potpuno.