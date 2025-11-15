Crnogorske institucije moraju ispuniti ciljeve koji se nalaze pred njima i fokus usmjeriti na sprovođenje reformi, poručio je predsjednik države Jakov Milatović...

Milatović je saopštio da će istorijski Samit EU i Zapadnog Balkana biti održan 1. juna naredne godine u Crnoj Gori i da će okupiti sve lidere država članica EU.

On je kazao da će to biti jedan od najvećih diplomatskih događaja u Evropi sljedeće godine.

„Odluka Evropskog savjeta da se Samit održi u Crnoj Gori snažna je politička poruka, ali i priznanje za napredak u promjenama koje su građanke i građani Crne Gore ostvarili na evropskom putu“, rekao je Milatović.

On je naveo da je to ujedno potvrda da Zapadni Balkan ima svoje mjesto u evropskoj budućnosti i da je Crna Gora kredibilan partner koji preuzima odgovornost za stabilnost i razvoj regiona.

„Najnoviji Izvještaj Evropske komisije zvanična je potvrda: Crna Gora može postati članica EU do 2028. godine“, kaže se u saopštenju.

Milatović je istakao da je strateški cilj izgradnja evropske, moderne i snažne države koja radi u interesu svih svojih građana.

„Ciljevi koji sada stoje pred institucijama moraju biti ostvareni, a sav fokus usmjeren na sprovođenje reformi i radne akcije na izgradnji modernog društva sa jakom ekonomijom. Ostvarivanje tih ciljeva vodi nas ka dobijanju ugovora o pristupanju do Samita EU – Zapadni Balkan, kada će naša zemlja još jednom predstaviti rezultate i ući u završnu fazu procesa pristupanja“, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, organizacija Samita u Crnoj Gori ima i simboličan značaj.

„U godini kada obilježavamo 20 godina obnove nezavisnosti, naša država biće domaćin događaja na kojem će se govoriti o budućnosti proširenja, novom investicionom planu EU i integraciji regiona u jedinstveno evropsko tržište“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je to trenutak da Crna Gora dobije i definitivnu potvrdu da do 2028. godine postaje punopravna članica EU i da dodatno ojača političke, ekonomske i bezbjednosne veze sa državama članicama.

Prema riječima Milatovića, Samit EU – Zapadni Balkan i dolazak svih evropskih lidera u Crnu Goru biće poruka povjerenja u državnu stabilnost, institucije i rezultate svakodnevnog rada, ali i podrška građanima.

„Naša obaveza je da završimo posao – da svakoga dana radimo na izgradnji modernog društva i snažne ekonomije“, poručio je Milatović.