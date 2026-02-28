Predstavnica Sindikata Hotelske grupe „Budvanska rivijera“, Dušica Vugdelić istakla je da su u pauzi od posljednjeg protesta slali dopise svim nadležnim institucijama.

Izvor: MEDIA BIRO

Sindikat Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ danas je u Budvi organizovao novi protest protiv plana restrukturiranja tog preduzeća. Sa protesta je ponovo izraženo nezadovoljstvo vizijom koju je krajem septembra 2025. predstavila kompanija “MK Group”, najveći manjinski akcionar “Budvanske rivijere”.

„Što smo mi sve više pisali, to su oni bili sve tiši. Ipak, mi nećemo odustati jer imamo ogromnu želju, motivaciju i najiskreniju namjeru kojom se rukovodimo, a to je da sačuvamo ono što su nam ostavile prethodne generacije i ono što mi treba da ostavimo novim, mladim generacijama našeg grada. Slovenska plaža je simbol vrijedan svake moguće borbe,“ saopštila je Vugdelić.

Ukazala je da se nastavlja i podrška iz Slovenije, Hrvatske, Udruženja arhitekata KANA, Arhitektonskog fakulteta Podgorica i iz mnogobrojnih drugih institucija.

„Pitanje Slovenske plaže stiglo je i do Skupštine u Sloveniji. Ono što nas veseli je i da naša država sve više staje iza nas, imamo sve veći broj pristalica i sve veću podršku. Predstavnici naše sindikalne organizacije su imali prijem u Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore i dobili informaciju da je u toku izrada elaborata i da Slovenska plaža ispunjava sve uslove da bude proglašena kulturnim dobrom. To nam je dalo dodatne motivacije i snage da nastavimo da se borimo, a nadam se da će to uticati da nas bude sve više iz skupa u skup,“ poručila je Vugdelić.

Podršku današnjem skupu pružio je član Glavnog odbora granskog sindikata i član Skupštine Saveza sindikata Milan Bulatović.

„Kada nas je predsjednik Sindikalne organizacije Budvanska rivijera Milorad Dajković na sastanku Glavnog odbora obavijestio o inicijativi za transformaciju kapitala HG Budvanska rivijera preuzeli smo aktivnosti i u cijelosti podržali sve vaše akcije. Kao reprezentativni sindikat obratili smo se svim državnim organima sa ciljem zaštite prava zaposlenih i očuvanja sadašnjeg stanja hotela sa bogatim parkovskim površinama. Na našu žalost, niko od zvaničnika se nije udostojio da nam odgovori, a kamoli da preuzme određene radnje u skladu sa zakonom. Znamo da je inicijativa manjinskog akcionara pokušaj da na blaži način dođe do svog cilja, a pritom se zanemaraju važnost hotela i njihovo učešće u ukupnom prihodu turističke privrede Crne Gore,“ ispričao je Bulatović.

O važnosti odbrane Slovenske plaže i unapređenja kvaliteta njenog rada govorio je turistički radnik u penziji Branko Diki Kažanegra.

„Imao sam čast da Slovensku plažu kao novi i do tada jedinstveni turistički kompleks po prvi put plasiram na turističkom tržištu Evrope i svijeta. Nisam mogao da zamislim da ću danas sa vama braniti Slovensku plažu da se ne sruši. Slovenska plaža je najzaslužnija što se Budva nakon zemljotresa brzo oporavila i postala lider crnogorskog turizma do dosadašnjeg dana. Kao neko ko je povjerovao u priču o ljepšem i boljem Svetom Stefanu, nemam prava da u ovim godinama budem zaveden još jednom lijepom pričom o ljepšoj, novijoj i boljoj Slovenskoj plaži. Nemojte ni vi,“ kazao je Kažanegra.

Građanski aktivista i novinar, Vuk Vujisić podsjetio je na značajne održive karakteristike Slovenske plaže.

„Slovenska plaža je imala solarne panele još dok mnoge zemlje u EU nisu ni znale za efikasnost solarnih panela. Ovdje je prostor pravi resurs. Ako trenutni donosioci odluka nisu sposobni da u državnom vlasništvu održe ovaj prostor i da ga unaprijede, neka sačekaju. Buduće generacije će možda znati bolje da upravljaju ovim prostorom. Ali ako jednom izgubite ovaj prostor i ovaj resurs, teško se to kasnije vraća. Širom Crne Gore imamo primjere gdje više ne kontrolišemo sopstvene resurse. Apelovao bih na sve donosioce odluka da još jednom razmisle i da kažu NE ovakvoj privatizaciji,“ naveo je Vujisić.

Građanska aktivistkinja Anđa Budimir ističe da trenutna situacija „treba da zabrine svakog odgovornog građanina“.

„Dok mi ovdje dižemo glas, oni koje smo birali da nas zastupaju ćute. Lokalna samouprava do danas nije zauzela nikakav zvanični stav po pitanju Slovenske plaže, iako se po strateškom planu izglasanom u martu 2024. godine navodi da je park Slovenska plaža sa ostalim prostornim i ambijentalnim elementima Turističkog naselja rijetka zelena oaza u srcu Budve. Žalosno je što smo svjedočili praznim skupštinskim klupama kada je trebalo diskutovati o planskom dokumentu koji odobrava rušenje i masovnu betonizaciju. Ako dozvolimo da se Slovenska plaža i hotel Aleksandar prodaju i zazidaju bez reda, bićemo generacija koja je naslijedila Mediteran od majstora, a ostavila ga mešetarima,“ kazala je Budimir.