Lider DNP-a Milan Knežević kazao je da u dokumentu Vlade, u kojem se nalaze garancije koje će biti date mještanima Botuna za puštanje u pogon Kolektora, nema stavke koja se tiče promjene lokacije na kojoj će se graditi postrojenje za otpadne vode.

Izvor: MONDO

Kako je rekao na pres konferenciji, nisu on i Mihailo Asanović oni koji će odlučivati o ponudi Vlade, već će to biti građani Botuna.

,,Ovo što smo danas dobili u medijima je kompilacija onoga što je Mujović predložio. Ovdje su sve neke obaveze osim promjene lokacije, što je ključni zahtjev građana Botuna. Dokument je napisan bez nekih članova Vlade, a tek danas će ga vidjeti članovi Vlade, nakon medija i javnosti", rekao je Knežević, piše Pobjeda.

On je pozvao Spajića da, ukoliko se ovaj dokument usvoji na sjednici Vlade, on uputi apel i dopis ka građanima Botuna da se "koliko danas sretnu i da na osnovu ovoga što Vlada pokušava da predstavi kao epohalno rješenje, otpočnu pregovori u pravcu smirivanja tenzija i pronalaženja kompromisa."

,,Ja i Asanović nismo adrese da dajemo odgovor na ponudu Vlade. Građani Botuna treba da imaju razgovor sa premijerom Spajićem. Spajić mi je čvrsto obećao da ćemo svih 81 poslanika i tužilaštvo dobiti ugovor sa turskom kompanijom o izgradnji kolektora", navodi Knežević.

Knežević je kazao da je skup u Botunu u nedjelju bio "najveći i najbrojniji od 2020. godine."

,,Nisu ga organizovali ni Mihailo Asanović ni Milan Knežević, već građani Botuna. Prolazimo kroz prljavu udbašku, medijsku botovsku kampanju da smo omađijali građane Botuna i Zete i da oni kao zombiji idu za nama. Moram da primjetim da neki moji koalicioni partneri preko svojih portala, botova, kolumnista žele da nas predstave kao kočničare EU puta i razvoja. Najbolji i najkonkretniji odgovor dobili su od građana Zete", naveo je Knežević, javlja Pobjeda.

Asanović: Nedopustivo skladištenje opasnog otpada u krugu KAP-a

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović rekao je da skladištenje opasnog otpada, makar i privremeno, za Opštinu Zeta ostaje neprihvatljivo.

,,Lokacija bivšeg KAP-a je u blizini naselja Opštine Zeta, bilo kakav otpad direktno ugrožava zdravlje stanovništva. Ono što želimo danas jeste da iznezemo u javnost da i prije usvajanja akta Vlade 23. oktobra smo imali obećanje da će se riješiti bazen crvenog mulja. To obećanje slušamo 10-15 godina, i simptomatično je da oni obećeavaju saniranje a tik pored te lokacije ta ista Vlada donosi odluku o tome da se tu skladišti državni plan upravljanja otpadom i da se najteži materijal upravo skladišti tu pored tog bazena, što je kontradiktornost", naveo je Asanović.

Vidjeli su, kako kaže, da Vlada ipak odustaje od ovog nauma.

,,Vidjeli ste da su poslali neke zaključke što je modifikovano u odnosu na ono što je Mujović nudio Botunjanima prošle sedmice", naveo je.

Mandić o situaciji u Botunu misli isto što mislim i ja, poručio je Knežević.

On je to kazao odgovarajući na pitanje novinara kakav je stav njegovog najbližeg koalicionog partnera o situaciji sa kolektorom.

,,On smatra kao i ja da mora doći do razgovora i kompromisa. Mislim da su i Glavni grad i Vlada trebalo ranije da uđu u dijalog sa građanima Botuna. Vjerovatno tada ne bismo došli do ove tenzične situacije", rekao je Knežević na pres konferenciji u Skupštini.

Kako je dodao, očigledno je neophodno da se uključe svi segmenti društva.

,,Vidjeli ste i juče tabloidne naslove da se tamo nalaze crvene beretke. Evo živimo neko vrijeme u kojem lažne informacije i pokušaji demonizacije jednog sela jer se buni protiv spalionice i treba da postane državni problem i ne biraju se sredstva u obračunu s njima", rekao je Knežević, prenosi Pobjeda.