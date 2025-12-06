Skup u Botunu završen je bez incidenata, a mještani su najavili novi veći protest za sutra u 13 sati, pozivajući nadležne da se uključe u rješavanje problema na način koji uključuje sve strane.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Više stotina mještana Zete i Botuna okupilo se danas na lokaciji predviđenoj za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (kolektor), nakon što ih je lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević jutros putem društvenih mreža pozvao da se “hitno upute” na protest. Knežević je tvrdio da policija sprema intervenciju prema građanima koji u šatorima protestuju već nekoliko dana.

Knežević je za “Vijesti” rekao da policija obilazi lokaciju više puta dnevno kako bi, kako tvrdi, testirala spremnost mještana da ostanu na tom mjestu. Prisutni su i inspektorski automobili i uniformisana policija, a zaustavljen je i saobraćaj, što je, prema Kneževićevim riječima, dodatno motivisalo okupljene da dođu na skup.

Mještani su kazali da su “pod pritiskom” i da žele da se odupru na normalan i civilizovan način. Duško Stijepović je istakao da su tenzije povećane i da su ignorisani od premijera Milojka Spajića i Uprave policije, dok je Jagoš Bećirović dodao da je zaustavljanje gradskog autobusa i traktora “opipavanje pulsa” i način da pokažu volju i snagu zajednice.

Predsjednik Opštine Zeta, Mihailo Asanović, rekao je da nije upoznat sa koordinacijom policije u vezi sa šatorima ili eksploatacijom šljunka i apelovao na Upravu policije da se izjasni i razgovara s mještanima kako bi se izbjegli incidenti.

Uprava policije saopštila je ranije da se na teritoriji Podgorice sprovodi planska akcija “Šljunak” s ciljem kontrole lica koja nelegalno eksploatišu i prevoze pijesak, te pozvala javnost da ne širi dezinformacije i paniku.

