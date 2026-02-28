Pjevačica Lune preživela stravično nasilje od bivšeg muža: Pogrebnik joj pretio da će je živu sahraniti

Bivša pevačica grupe Luna, Kristina Čanković prošla je golgotu sa bivšim suprugom.

Kristina Čanković, balerina, bivša pjevačica grupe "Luna" i bivša učesnica Farme, tokom boravka na imanju u Lisovićima ulazila je često u sukobe sa drugim učesnicima i pravila haos, a nakon izlaska iz rijalitija, otkrila je da je preživjela pravu porodičnu dramu.

Brutalno nasillje

Bivša pjevačica grupe Luna od nevjenčanog supruga, kog je napustila 20 dana pred ulazak u rijaliti, trpjela je i nasilje, zbog čega je protiv njega podnijela krivičnu prijavu.

"Njihov poslednji susret bio je katastrofalan. Toliko su se posvađali da ju je on počupao za kosu, a ona ga udarila pesnicom. Tada joj je on žestoko uzvratio. Letele su čaše, stolice, tanjiri, sva sreća da dete tad nije bilo tu. Posle toga muž je zabranio Kristini da priđe njegovoj kući. Ona više ne može sama da se bori, pa je angažovala advokata i podnijela krivičnu prijavu", ispričao je prije nekoliko godina izvor blizak pevačici.

"Izbacivao ju je golu i bosu napolje"

"Izbacivao ju je golu i bosu na ulicu usred noći. Zimi je znao da je zaključa na terasi u spavaćici. Pošto je on pogrebnik, prijetio joj je da će da je živu sahrani. Kad dođe pijan iz grada, udarao ju je i bacao po podu. S njim je proživjela torturu, pa je išla kod psihijatra."

Pjevačica je jednom priznala kroz šta je prošla, i otkrila da je sav novac dala na suđenja."Tačno je. Sav novac koji sam dobila od učešća u rijalitiju daću na advokate. Prolazim kroz golgotu, plačem po cijeli dan i nije mi ni do čega. Svjesna sam da sam pogriješila što sam trpjela nasilje sve ove godine, ali to je bilo zbog toga što sam vjerovala da će se nešto promijeniti i da će se on dozvati pameti zbog djeteta", govorila je tada Kristina.

